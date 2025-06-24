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小S現身韓國首爾 狀態極差爆瘦撐不起衣服？

「小S」徐熙娣因為大S過世宣布暫離演藝圈半年，全面停工。（本報資料照，記者王文麟攝）「小S」徐熙娣因為大S過世宣布暫離演藝圈半年，全面停工。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月因病於日本辭世，全家人都十分悲傷，與大S感情濃厚的妹妹「小S」徐熙娣悲慟到宣布暫別演藝圈半年，全面停工。近日有網友在韓國首爾遇到一個與小S極相似的人，經過比對小S過去穿搭，對方才確定自己的確遇到小S，而他看到的小S非常憔悴，身材也明顯變瘦。

該網友表示，他在首爾江南區遇到一個很像小S的人，後來在網路上搜尋之後，發現自己遇上的女人身上所穿的衣服小S曾經穿過，就有點確定自己遇上明星。巧合的是，等待電梯時，竟然又相遇，網友忍不住上前問：「你是小S嗎？」小S愣了幾秒，猶豫著要不要承認，最後還是勉為其難的點了頭。

網友在首爾遇見小S，變得非常瘦。（翻攝自小紅書）網友在首爾遇見小S，變得非常瘦。（翻攝自小紅書）

網友描述自己看到的小S沒有了往日的明艷光彩，狀態、心情都很不好的樣子，網友原本想拍下她的模樣，想了想又放下手機。網友指出小S的身高看起來約160公分，很瘦，體重大約在45公斤左右，保養得很不錯，看起來滿年輕，雖然戴著口罩，但露出來的眼睛還是非常美麗。

該文發布後，「小S韓國被偶遇狀態令人擔憂」、「小S狀態極差爆瘦到衣服撐不住」等關鍵字也登上熱搜第一。

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