告五人不忍了！雲安遭女友犬青吐槽 31歲生日驚喜曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人日前舉辦新專輯搶聽會，曝光從艾比路錄音室誕生的全新創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》全曲目，團員親自解密多首新歌的創作歷程與幕後故事，與哈瓜（粉絲名）們零距離互動，氣氛熱烈。

告五人將發行全新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（相信音樂提供）

告五人在搶聽會透露，在歌曲混音完成後，總忍不住想立刻跟大家分享，這次為了搶聽會，更偷偷在社群放藏頭詩、暗藏線索，終於可以不用忍了。

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團員分享回到倫敦錄音的第一天，重新感受那段難忘的時光。雲安分享：「第一天到錄音室控台就壞掉，人生地不熟、有時差、壓力超大，加上語言也不通，真的很崩潰。」

告五人舉辦聽歌會，與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）

原本要吐露當時的崩潰情緒，沒想到雲安話鋒一轉，開始模仿起當時因文化與語言差異，與維修工程師溝通不良的情境，讓全場笑聲連連。犬青也在一旁忍不住吐槽：「我們明明說好要講這段錄音旅程的艱辛過程，結果你一直搞成綜藝節目！」

今天是雲安的31歲生日，他驚喜宣布好消息，新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》將在7月8日數位上線、實體預購同步開跑，7月25日限定版與正式版全面發行。

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