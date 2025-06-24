晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

告五人不忍了！雲安遭女友犬青吐槽 31歲生日驚喜曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人日前舉辦新專輯搶聽會，曝光從艾比路錄音室誕生的全新創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》全曲目，團員親自解密多首新歌的創作歷程與幕後故事，與哈瓜（粉絲名）們零距離互動，氣氛熱烈。

告五人將發行全新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（相信音樂提供）告五人將發行全新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（相信音樂提供）

告五人在搶聽會透露，在歌曲混音完成後，總忍不住想立刻跟大家分享，這次為了搶聽會，更偷偷在社群放藏頭詩、暗藏線索，終於可以不用忍了。

團員分享回到倫敦錄音的第一天，重新感受那段難忘的時光。雲安分享：「第一天到錄音室控台就壞掉，人生地不熟、有時差、壓力超大，加上語言也不通，真的很崩潰。」

告五人舉辦聽歌會，與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）告五人舉辦聽歌會，與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）

原本要吐露當時的崩潰情緒，沒想到雲安話鋒一轉，開始模仿起當時因文化與語言差異，與維修工程師溝通不良的情境，讓全場笑聲連連。犬青也在一旁忍不住吐槽：「我們明明說好要講這段錄音旅程的艱辛過程，結果你一直搞成綜藝節目！」

今天是雲安的31歲生日，他驚喜宣布好消息，新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》將在7月8日數位上線、實體預購同步開跑，7月25日限定版與正式版全面發行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中