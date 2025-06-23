《看不見的國家》衝上紀錄片票房Top 8 美導演曝：下部想拍蕭美琴

〔記者鍾志均／台北報導〕美國導演葛靜文執導的紀錄片《看不見的國家》上映第二週，口碑持續擴散，於Line Today電影聲量榜衝到冠軍，上映10天衝破1800萬元，站上台灣影史紀錄片票房第8名。

《看不見的國家》導演葛靜文（右）接受聶雲專訪，電影票房爆炸成長破1800萬。（海鵬提供）

《看不見的國家》進入台灣影史紀錄片票房排行第8名，僅次於《看見台灣》、《十二夜》、《不老騎士-歐兜邁環台日記》、《灣生回家》、《生命》、《台灣超人》與《時代革命》。

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葛靜文這回接受台灣知名主持人聶雲的《The Taipei Tonight Show》節目訪問，葛靜文笑說這是自己的綜藝節目初體驗，加上他們本來就是有交情的朋友，兩位老友暢聊《看不見的國家》拍攝原因、動機與幕後故事。

有趣的是，《The Taipei Tonight Show》安排了美國脫口秀常有的「快問快答」橋段，葛靜文被問到想到台灣會想到什麼字？她微笑說：「Love.」更透露下一個她想拍紀錄片的對象是現任副總統蕭美琴。還有她認為外界對台灣的誤解是什麼？她毫不猶豫說：「台灣不是中國的一部分！」

《看不見的國家》導演葛靜文（右）接受聶雲專訪，電影票房爆炸成長破1800萬。（海鵬提供）

聶雲也與她分享，身為藝人常承受害怕說錯話的巨大壓力，「兩岸之間很敏感，說錯話可能就被Cancelled（封殺）」，但節目仍設計一段關於兩岸關係的10個笑話，像是「一人堅持『我們是正式交往！』但另一人說：『我們只是鄰居。』」聶雲邊說邊緊張強調：「這只是博君一笑。」

《看不見的國家》以外國人視角記錄台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展的過程。

紀錄片貼身採訪蔡英文前總統，並訪問陳菊、蕭美琴、吳沛憶等具代表性的政治人物，電影在台正式上映前，她已與團隊帶著電影在40多國放映，讓世界許多民眾更了解台灣，直到台灣放映後，感到有「回家」的感覺。

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