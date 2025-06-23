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胡瓜6億家產傳不給丁柔安 小禎神回：我們可以退休了

胡盈禎（左起）、胡瓜、胡釋安出席客家電視實境節目胡來旅行社記者會。（記者王文麟攝）胡盈禎（左起）、胡瓜、胡釋安出席客家電視實境節目胡來旅行社記者會。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝天王胡瓜近日爆出6億財產分好分滿，卻獨漏愛妻丁柔安，引發婚變疑雲。今（23日）他與兒女胡釋安、小禎一同出席《胡來旅行社》記者會，三人面對傳聞也大方回應。小禎率先開嗆：「一聽到新聞，我就覺得我們可以退休了，希望瓜哥繼續在演藝圈進步！」笑翻全場。

胡瓜也上火線澄清分產話題。（記者王文麟攝）胡瓜也上火線澄清分產話題。（記者王文麟攝）

對於分產話題，胡瓜也親上火線澄清：「這早就聊過了，現在是要跟時間競賽啦，房子也要等。」兒子胡釋安則表示看到新聞滿驚訝的，而小禎也吐槽爆料媒體：「報導看起來很詳細，但一個也沒對，滿厲害的。」

小禎近來瘦身有成。（記者王文麟攝）小禎近來瘦身有成。（記者王文麟攝）

相關新聞：才爆6億分產風波 胡瓜鬆口小禎下一步搬離信義區豪宅

除了財產話題，小禎近來瘦身有成，也成為關注焦點。她自信表示：「的確有更瘦，瘦2、3公斤，靠運動，沒少吃喔！」女兒艾瑪已滿18歲，正打算找打工充實自己。小禎也透露艾瑪曾拍戲，但應不會進演藝圈，「我和阿良（前夫李進良）都支持她打工，慢慢找出自己的興趣。」

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