陳乃榮獻歌許瑋倫藏遺憾 開唱戳破愛情童話

陳乃榮開唱，精選自己和歌迷喜歡的歌單。（Heartbeats Production提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳乃榮今（22日）晚在NUZONE舉辦「未完待續」演唱會，17首精選歌單分為7大主題篇章，他親自擔任音樂總監，透露：「有時練完團都累到虛脫，是老婆天天煲湯給我補身，才讓我今天站得穩、唱得久。」

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今晚陳乃榮老婆賴琳恩也有到現場欣賞演出，他演唱《夏夜》、《真戲假做》等作品，並分享觀點：「愛情不是童話，是現實裡的不斷協調。」

陳乃榮演唱會曲目安排分為多個主題。（Heartbeats Production提供）

陳乃榮也難得演唱早年寫給許瑋倫的作品《光芒》，感嘆說：「但還沒錄完，她就走了。」許瑋倫過世18年，當時她只有試唱《光芒》，來不及發表就離開人世。

今天有歌迷從星馬、日本來台看演出，還計畫將陳乃榮《一起散步吧》MV裡從民生社區走到淡水北海岸的散步路線走一遍，來趟「陳乃榮式的台北散策」，他聽了也相當感動，忙完台北場演出，7月5日陳乃榮將到杭州站巡演。

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