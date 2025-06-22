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娛樂 最新消息

章子怡血淋淋打造新里程碑 汪峰甜蜜蜜秀恩愛

章子怡以亮麗短髮造型和《醬園弄·懸案》導演陳可辛出席電影節。（法新社）章子怡以亮麗短髮造型和《醬園弄·懸案》導演陳可辛出席電影節。（法新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國際章」章子怡離婚後被打得慘兮兮，前夫汪峰卻曬新歡合照愛得甜蜜蜜。

婚姻不只是愛情的墳墓，也是事業的墳墓，章子怡在2015年結婚後，以家庭和孩子為重，極少出現在大銀幕。

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2023年婚變後，新作《醬園弄》第一部《醬園弄·懸案》終於在21日上映。她出席之前的公開活動影后氣場驚人，在電影裡血淋淋的受家暴底層女性演出則讓粉絲高呼「焊在大銀幕」，用電影票肯定她的復出。業內評價此角色是章子怡繼《一代宗師》後的另一個里程碑。

章子怡本人則表示「從最初拿到劇本，到如今電影上映，詹周氏一直活在我心裡。沉甸甸的角色，有洗不淨的寒意和不服輸的韌性。她被逼至絕境，也被拉出深淵；我一直覺得，自詹周氏走進監獄的那一刻起，她的人生才迎來真正的新起點。」章子怡本人正也是有不服輸的韌性。

汪峰曬出與森林北的合照，表示兩人感情很好，批營銷號造謠。（翻攝自微博）汪峰曬出與森林北的合照，表示兩人感情很好，批營銷號造謠。（翻攝自微博）

相關新聞：汪峰和小女友掰了？ 緊牽寧靜浪漫慶生爆緋聞

而章子怡的前夫汪峰，在日前播出的綜藝節目復刻昔日向章子怡求婚的橋段，為女星寧靜策劃生日驚喜，汪峰在過程中主動牽寧靜的手，引發網友懷疑兩人交往，猜測他與女友森林北已經分手。

今日 （22日）凌晨，汪峰曬出與森林北的親密合照，配文「我倆好著呢，大家別瞎猜了！別被那些造謠的營銷號帶歪了。抱歉，莫名其妙佔用了公共資源。 @寧靜 抱歉也給你帶來了困擾。」放閃澄清分手傳言，也向寧靜道歉

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