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汪峰和小女友掰了？ 緊牽寧靜浪漫慶生爆緋聞

章子怡前夫汪峰（右）牽著寧靜的手引發外界遐想，猜測兩人傳緋聞。（翻攝自微博）章子怡前夫汪峰（右）牽著寧靜的手引發外界遐想，猜測兩人傳緋聞。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星汪峰是影后章子怡前夫，兩人已離婚2年。近日汪峰在綜藝節目《五十公里桃花塢》中帶頭幫女星寧靜慶生，精心準備無人機流星及浪漫紙花讓現場粉紅色泡泡狂噴，身為搖滾歌手的汪峰更對著寧靜高歌《你是我心愛的姑娘》，之後牽著寧靜的手。對於這一切汪峰認為「她（寧靜）開心就好」，使得大批網友認為兩人似有曖昧。

汪峰（右）擔心外界誤解，趕緊發出自己和小女友李巧合照。（翻攝自微博）汪峰（右）擔心外界誤解，趕緊發出自己和小女友李巧合照。（翻攝自微博）

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由於汪峰是歌壇大老，寧靜也是影壇大姐大，網友認為兩人條件相當匹配，若真談起戀愛，網友也樂見其成。不過，汪峰和章子怡離婚後，公開與小他18歲的網紅「森林北」李巧交往中，汪峰擔心小女友吃醋，在緋聞傳出後，趕緊發了與女友合照，並解釋：「我倆好著呢，大家別瞎猜了！」同時也向寧靜道歉，認為替寧靜帶來困擾。

寧靜是影壇大姐大，且個性鮮明。（翻攝自微博）寧靜是影壇大姐大，且個性鮮明。（翻攝自微博）

《五十公里桃花塢》製作單位也趕忙跳出來澄清，表示汪峰是為了在歌曲最高潮時，完美呈現無人機掠過頭頂、泡泡機同步噴放彩色泡泡，為了精準站在「對的位置」上，才牽著寧靜的手走到路燈下，此舉是為了保證驚喜歡節順利完成，希望網友不要想太多。

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