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章子怡離婚歸來殺夫依然是「億」姐 《醬園弄》首日票房稱霸

章子怡在電影《醬園弄·懸案》展現天后級演技，獲得一致好評。（翻攝自微博）章子怡在電影《醬園弄·懸案》展現天后級演技，獲得一致好評。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國際章」章子怡離婚後強勢回歸影壇，主演由陳可辛執的「中國版殺夫」新作《醬園弄·懸案》，昨正式在中國上映開紅盤，包括之前點映與預售累計票房火速破億（人民幣），成為暑期檔電影的大熱門。

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章子怡顛覆形象為戲扮醜，透過減肥血瘤胎記、齙牙、漂眉等特殊妝造塑造受家暴女性角色，在片長96分鐘的電影裡，她有超過一半時間在被虐挨打；章子怡精準掌控細節，眼神、表情甚至顫抖都是戲，將家暴受害者的複雜情緒展現得絲絲入扣，被誇全程神演技，是該片唯一無負評演員。有觀眾看完電影後力推：「不喜歡章子怡的人，快來看她被打得很慘。喜歡章子怡的人，快來看她的神演技。」「簡直是一部章子怡被虐實錄。」

陳可辛執導、章子怡主演的《醬園弄·懸案》昨正式在中國上映票房奪冠，成為暑期檔大熱門。（翻攝自微博）陳可辛執導、章子怡主演的《醬園弄·懸案》昨正式在中國上映票房奪冠，成為暑期檔大熱門。（翻攝自微博）

「醬園弄」雖然首日票房破億，但口碑卻兩極，有觀眾讚賞電影整體質感佳，肯定多數演員表現；但也有人吐槽，電影分上下兩部導致第一部劇情不完整，根本是「超長預告片」。更多人不滿章子怡都是挨打戲，指陳可辛不懂得使用好演員，浪費了章子怡的演技。

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