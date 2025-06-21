姚淳耀撞臉孫協志簽名才知非本尊 曾敬驊自爆香蕉吃太多吃到吐

導演潘客印（右起）、朱羿銘、姚淳耀、黃珮琪、曾敬驊、高伊玲、藍葦華。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我家的事》今（20）日在第27屆台北電影節盛大首映，導演潘客印率領主要演員曾敬驊、藍葦華、姚淳耀、黃珮琪、高伊玲、朱羿銘等人一同出席。曾敬驊自爆一場吃香蕉的戲，吃太多根吃到吐，還拿塑膠袋狂奔，笑說「我真的吃了一整串蕉！」

曾敬驊。（記者陳奕全攝）

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《我家的事》入圍本屆台北電影獎最佳編劇、最佳男女主角、最佳男配角，與最佳新演員等五項大獎，片中一家四口的曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪先前已在大阪亞洲電影節獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎，此次再度齊齊入圍演員獎項，曾敬驊坦言得知入圍消息真的很爽，「尤其一家人一起入圍特別興奮！」

藍葦華。（記者陳奕全攝）

藍葦華則笑說：「之前去大阪就是我們一家四口一起入圍、全壘打，這次又再來一次，真的很爽、很興奮！」高伊玲則自認「很惶恐」，坦言曾懷疑自己沒自信，「真的很感謝評審的認同，覺得沒有辜負身邊這麼多好演員。」黃珮琪則說，自己當時在趕去和大家聚會的路上被恭喜」，感到驚喜又開心。

導演潘客印回憶拍攝時光，說自己常在國外參展時思念劇組，這回終於回到台灣與觀眾見面，「就像過年回家吃團圓飯，本來以為不會緊張了，結果昨天午夜還是肚子痛！」他也對演員們說：「我一個人在國外很想你們，連手機桌布都是你們的照片！」

姚淳耀。（記者陳奕全攝）

姚淳耀和撞臉的孫協志、網紅鍾佳播一起拍攝「本尊及分身」廣告，自爆每次碰到殺青酒都會被點播5566的《我難過》，還曾幫店家簽名時，才發現他不是孫協志本人；導演潘客印則爆料他有「喜劇魂」，還有剪接師一度把他認成孫協志，讓他哭笑不得。《我家的事》將於9月12日全台上映。

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