《鬼滅之刃》176億日圓狂掃票房！日本真人電影全被擠出前10

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將在8月8日上映，日本票房也持續攀升，電影自7月18日在日本上映，今天（4日）正式擠入日本電影票房排行前10名，前10名中已經不見任何日本真人電影。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（木棉花提供）

《鬼滅之刃》官方今天公布最新票房，自7月18日上映以來，觀眾動員數高達1255萬人次，票房則破176億日圓（約台幣35.6億元），正式超越在2003年上映、由織田裕二演出的電影《大搜查線2：封鎖彩虹大橋！》，位居日本影史票房第10名。

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日本媒體整理出影史票房，2020年上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限列車編》以407.5億日圓票房穩坐影史冠軍，接下來依序為《神隱少女》、《鐵達尼號》、《冰雪奇緣》、《你的名字》、《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《哈利波特 神秘的魔法石》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》，而《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》僅花17天就擠入榜單中，後勢看漲。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房在日本開出紅盤。（達志影像）

日媒也看好《猗窩座再襲》有望超越《無限列車》，因為《猗窩座再襲》上映17天的票房為176億日圓、動員數為1255萬，《無限列車》上映17天的票房則是157億日圓、觀眾動員數為1189萬，《猗窩座再襲》明顯勝於《無限列車》。

從這份名單中可看出，前10名當中已經沒有任何一部日本真人電影，10部中有8部是動畫電影，其中只有《冰雪奇緣》是迪士尼，其他皆為日本動畫。唯二闖入前10名的真人電影分別為《鐵達尼號》以及《哈利波特 神秘的魔法石》，前者為1997年上映，後者為2001年上映，但已經至少是20年前的作品了。

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