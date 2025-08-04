晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》176億日圓狂掃票房！日本真人電影全被擠出前10

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將在8月8日上映，日本票房也持續攀升，電影自7月18日在日本上映，今天（4日）正式擠入日本電影票房排行前10名，前10名中已經不見任何日本真人電影。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（木棉花提供）

《鬼滅之刃》官方今天公布最新票房，自7月18日上映以來，觀眾動員數高達1255萬人次，票房則破176億日圓（約台幣35.6億元），正式超越在2003年上映、由織田裕二演出的電影《大搜查線2：封鎖彩虹大橋！》，位居日本影史票房第10名。

日本媒體整理出影史票房，2020年上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限列車編》以407.5億日圓票房穩坐影史冠軍，接下來依序為《神隱少女》、《鐵達尼號》、《冰雪奇緣》、《你的名字》、《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《哈利波特 神秘的魔法石》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》，而《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》僅花17天就擠入榜單中，後勢看漲。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房在日本開出紅盤。（達志影像）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房在日本開出紅盤。（達志影像）

日媒也看好《猗窩座再襲》有望超越《無限列車》，因為《猗窩座再襲》上映17天的票房為176億日圓、動員數為1255萬，《無限列車》上映17天的票房則是157億日圓、觀眾動員數為1189萬，《猗窩座再襲》明顯勝於《無限列車》。

從這份名單中可看出，前10名當中已經沒有任何一部日本真人電影，10部中有8部是動畫電影，其中只有《冰雪奇緣》是迪士尼，其他皆為日本動畫。唯二闖入前10名的真人電影分別為《鐵達尼號》以及《哈利波特 神秘的魔法石》，前者為1997年上映，後者為2001年上映，但已經至少是20年前的作品了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中