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娛樂 最新消息

潘綱大驚傳全裸跳潮間帶 社子島遊客全嚇壞

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《河鰻》今天（21日）在第27屆台北電影節首映，潘綱大在片中全裸演出，自爆跳進潮間帶拍攝，被遊客看光光。

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《河鰻》在柏林影展、香港電影節放映之後，終於回到台灣放映，導演朱駿騰坦言相當緊張、近鄉情怯，還因此失眠了好幾天，有種患得患失感，「不過已經做到最好的，我們其實就是來享受的。」

《河鰻》潘綱大（左起）、柯泯薰、導演朱駿騰、潘親御、陳季霞。（記者王文麟攝）《河鰻》潘綱大（左起）、柯泯薰、導演朱駿騰、潘親御、陳季霞。（記者王文麟攝）

潘綱大憑藉著《河鰻》入圍最佳男主角。（記者王文麟攝）潘綱大憑藉著《河鰻》入圍最佳男主角。（記者王文麟攝）

電影除了在社子島拍攝之外，還前往北投焚化爐拍了一整天，潘親御透露，現場的味道真的比廚餘還要濃，有一種沾滿全身的噁心感；潘綱大則稱導演特別寫了一場在焚化爐吃便當的戲碼，實在相當難受，還透露有劇組人員深入到垃圾堆中，一出來就吐了。

潘親御（右）身穿亮眼粉紅色，被大讚很像韓團成員。（記者王文麟攝）潘親御（右）身穿亮眼粉紅色，被大讚很像韓團成員。（記者王文麟攝）

潘綱大還形容，他們前往焚化爐的鍋爐室，自己好像變成了《神隱少女》的鍋爐爺爺，熱到隱形眼鏡快要熔掉了，但反而非常香，有一種烤肉的味道。不過經過這次的經驗之後，他們都很尊重、懂得這個職業的辛苦，不過潘綱大直呼「我還是好好演戲」。

至於歌手柯泯薰則是為這部片獻出電影處女作，導演朱駿騰在為選角焦頭爛額之際，有一天醒來就看到YouTube播放柯泯薰的MV《自戀的自虐》，很像是冥冥之中注定，朱駿龍看上她外表空靈、內在的悲傷，決定邀請她。柯泯薰則笑說，做音樂可以自己關在房間，音樂圈大家都叫她「仙女」，拍電影就像「落入人間」一樣，與劇組人員一同合作。

柯泯薰第一次演電影，就獻給了《河鰻》。（記者王文麟攝）柯泯薰第一次演電影，就獻給了《河鰻》。（記者王文麟攝）

潘綱大在片中有全裸演出，他分享在社子島的島頭公園，他為拍攝跳進潮間帶，十分赤裸，「超多遊客的，沒辦法清場，雖然平常跟燈光組大哥們不會有交流，忙各自的，但4個人當時拿黑布圍成一個陣法擋住我，我覺得很感動。」

電影在柏林、香港放映，導演朱駿騰稱當初在拍這部片時，就知道不是大好就是大壞，被許多國際影展拒絕讓他萬念俱灰，結果在小孩出生3天之後就收到柏林影展通知，讓他又驚又喜。朱駿龍稱到了柏林影展，自己好像搖滾巨星一樣，年僅10歲的妹妹都告白很喜歡他的電影，讓他感受到觀眾的熱情。

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