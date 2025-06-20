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娛樂 最新消息

劉品言結婚懷孕 宋芸樺愣住了 李李仁虧連晨翔好自為之

《96分鐘》導演洪子烜（左起）、監製鄒介中、演員林柏宏、宋芸樺、李李仁、林昀希、葉靜涵出席台北電影節開幕式。（記者胡舜翔攝）《96分鐘》導演洪子烜（左起）、監製鄒介中、演員林柏宏、宋芸樺、李李仁、林昀希、葉靜涵出席台北電影節開幕式。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕林柏宏、宋芸樺及李李仁主演的電影《96分鐘》今天（20日）為台北電影節揭幕，提到北影主持人劉品言日前宣布結婚、懷孕一事，宋芸樺說她愣住了，李李仁則是「蛤」了一聲。

李李仁（左起）、林柏宏、宋芸樺被問到劉品言結婚懷孕一事，分享自己的看法。（記者胡舜翔攝）李李仁（左起）、林柏宏、宋芸樺被問到劉品言結婚懷孕一事，分享自己的看法。（記者胡舜翔攝）

劉品言日前宣布與連晨翔結婚，身為好友的宋芸樺透露，劉品言打視訊電話過來時，她人在洛杉磯，還是清晨6點，「接下來一系列北影的活動，我以為是要討論演講的事情…」結果竟然是婚訊，讓宋芸樺整整愣了一分多鐘。被問是否知道劉品言的另一半是誰，她很呼應電影片名，笑說：「我隔了96分鐘才知道！」

相關新聞：劉品言閃婚閃孕！媒人無預警曝「連晨翔意外動作」

至於與劉品言、連晨翔都有交情的李李仁，透露連晨翔在發布婚訊前兩小時告訴他，「他說要結婚啊，對像是劉品言，我蛤！」身為婚姻前輩的他，笑虧連晨翔「好自為之」。林柏宏曾與劉品言合作過電影《莎莉》，他則是狀況外，與大家一樣看新聞才知道，事後也傳訊息恭喜。

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