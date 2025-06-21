網友都懂！二伯傳「灰色CK辣照」阿嘎一回家問：CK呢？

二伯穿CK內衣大露性感。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅蔡阿嘎與老婆二伯婚後育有兩子，時常透過社群媒體分享家庭生活，互動逗趣又甜蜜，讓粉絲看得津津有味。近日，夫妻倆因為一件Calvin Klein（CK）灰色內衣褲「隔空放閃」，再度引爆話題，閃光程度讓網友直呼：這是要生第三胎的節奏？

事情起因於蔡阿嘎日前與二伯同遊日本，在逛CK門市時二伯問：「為什麼要買灰CK內衣褲？」阿嘎則神回：「買就對了，網友懂！」並搭配一個「你懂的」表情符號，貼文一出果然引起網友熱烈回應：「懂買！」、「買就對了」。

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎貼文得到網友贊同。（翻攝threads）

接著，二伯也不藏私，昨（20）日在Instagram限時動態上傳一段穿著灰色CK內衣褲的性感影片，整體穿搭風格俐落，還小露褲頭，並打趣寫道：「就說我買了咩～」展現自信與魅力，引發粉絲驚呼：「真的超美！」、「辣翻了！」阿嘎也分享該影片並寫下「這女人最近出頭很多」。

蔡阿嘎分享老婆影片。（翻攝threads）

而最讓人笑翻的是，二伯還曬出與遠在日本工作的阿嘎的對話紀錄，只見她傳了一張穿著CK內衣褲、大方秀出腹肌線條的辣照給老公，阿嘎卻幽默回覆：「我結紮了想幹嘛啦？」讓人忍不住噴笑。

隨後，阿嘎返台回到家，便在IG限時動態曬出一段影片，只見二伯坐在沙發上，換上自家品牌的成套睡衣，模樣可愛。阿嘎則一邊拍攝一邊喊：「CK呢？」接著還搞笑地把門關上，喊出：「再給你一次機會！」兩人一來一往的默契互動，瞬間笑翻大票粉絲。

蔡阿嘎夫妻倆互動甜翻網友。（翻攝IG）

因為一套CK內衣褲，夫妻倆隔空「曬恩愛」，舉手投足間都是愛，也再度展現阿嘎夫婦最真實、自然又有趣的婚姻日常。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法