于朦朧墜樓非意外 中國網傳與習近平有關？

中國男演員于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，官方說法為「飲酒意外」。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男演員于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，官方說法為「飲酒意外」，但外界對當晚聚會細節爭議不斷，陰謀論四起。中國網路甚至有人在YouTube頻道發表影片，直指于朦朧蹊蹺離世並非意外墜樓，與習近平遠房親戚等人囚禁、性虐的隨身碟有關。除此之外，于朦朧的死亡更讓人感受到「鐵拳之下人人自危」並計畫掀起茉莉花民主活動。

網友在Threads上製作影片，諷刺于朦朧墜樓案不單純。（翻攝自Threads）

網友在網路上嘲諷，「歡迎入住陽光上東小區，本小區一般下樓都是用飛的」，更有人表示，在中國連明星都能死得不明不白，更何況是普通人？因此，集結力量希望能為于朦朧發聲，向中共問責。網友更明確指出「獨裁才是真兇，它讓紅色權貴無法無天、為所欲為，肆意剝奪人命與真相」！

YouTuber李沐揚也發布影片，表示自己收到知情人爆料，認為于朦朧墜樓事件中，核心人物是「辛奇」。（翻攝自YouTube）

YouTuber李沐揚也發布影片，表示自己收到知情人爆料，認為于朦朧墜樓事件中，核心人物是「辛奇」。辛奇是一個製片人也是習近平家的遠房外戚親戚，並指「這個人的紅色背景圈內人都知道。我指的圈內人不是那些明星和演員，而是圈內的導演和製片人群體以及大的娛樂公司和傳媒公司群體，基本都知道。」

爆料者表示：沒記錯的話是2021～2022年，辛奇的一些影視作品還獲得了大獎，很多不知情的人不知道哪裡冒出來個新人，其實圈裡人都知道這個辛奇的背景。另外，這為爆料者也透露「辛奇等人要潛規則于（于朦朧），但是于朦朧沒有配合，還歇斯底里，辛奇等人怕酒醒之後的于朦朧惹事，就兩個人給他扔下去了」。

李沐揚整理出時間軸，認為于朦朧一出道就被盯上，對方就是于朦朧的「大粉和後援」，並指事發至今都不見粉絲發言，因為粉絲就是受到辛奇控制。

網路謠傳于朦朧墜樓事發後，住處出現可疑人物，左圖紅圈牽手者命案後出現在大樓下，身分可疑，圖右為編劇極光光。（本報合成圖，翻攝Threads）

另外有一批人認為官方倉促將于朦朧墜樓定調為「飲酒意外」，更拒絕公開監視錄影、屍體檢驗等相關證據，甚至連最基本的警情通報都沒有，顯然有外力介入。

有鑑於中共長期進行信息封鎖，並以權力操控真相，公眾質疑生命被踐踏，但質疑聲浪卻強行被壓制，認為殺死于朦朧的真正兇手，是背後的紅色力量，因此訴求「真相不可被掩埋、獨裁必須被問責、自由屬於人民，不屬於紅色權貴」！

民主人士集結力量將進行茉莉花行動，預計於9月20日於中國駐洛杉磯領事館舉行。（翻攝自Threads）

此次民主人士集結力量醞釀集結力量進行茉莉花行動，預計於9月20日於中國駐洛杉磯領事館舉行主要核心訴求為：

1、要求中共公開透明調查關於于朦朧墜樓真相，停止掩蓋、操控輿論。

2、于朦朧之死非獨立個案，是獨裁體制下無數冤案的縮影。

3、呼籲國際社會關心中國獨裁體制下的司法黑幕與人權迫害。

但「辛奇」究竟是誰？是否真有其人？目前謠言四起，友人表示他是中國中央政委蔡奇的私生子，也有人表示與一名叫「極光光」的編劇有關，另外還牽扯出一個名為「程青松」的男子，目前一切仍須釐清與更多證據佐證。

