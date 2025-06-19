劉品言閃婚閃孕！媒人無預警曝「連晨翔意外動作」

劉品言、連晨翔因拍攝《舊金山美容院》結緣。（TVBS提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言和連晨翔日前無預警宣布結婚，也晉升新手爸媽，其實2人因 《舊金山美容院》因戲結緣，身為「媒人」的導演杜政哲今出席《拜六禮拜》記者會透露他比大家早兩個禮拜知道，兩人是一起告訴他這個喜訊，懷孕又結婚喜上加喜，讓他驚喜到說不出話，頻頻發出「哇」的驚嘆。

身為「媒人」的導演杜政哲今出席《拜六禮拜》記者會。（記者陳奕全攝）

回想兩人交往的種種跡象，他提到自己和劉品言合作《華燈初上》就變成好朋友，當初他要《舊金山美容院》，因女生戲份不多，他第一個就想到就是好友劉品言，劉品言也很有義氣答應，沒想到意外湊成這對良緣。杜政哲去年9月找劉品言來客串《拜六禮拜》，當時他隨興打電話問連晨翔「要不要來探班」，連晨翔也一口答應，杜政哲現在想想覺得：「難怪他會來。」

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作為「媒人」，杜政哲說自己只是找他們來演戲，沒想到有這意外的喜訊，他坦言兩人私下互動看不出有什麼曖昧流動，「沒想到已經那麼熟。」之後與劉品言聚會也沒有察覺對方有懷孕的跡象，「因為她都穿得很寬鬆。」

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