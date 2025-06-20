網紅土耳其摔跤 「三點全露」被看光 與搭檔圖佳感情急速加溫

融融（左）和土耳其外景搭檔圖佳分享旅程趣事。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕八大實境外景節目《自由的旅行者》將於7月5日首播，主持人融融與土耳其行程的搭檔圖佳日前到《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」單元，為新節目宣傳合體，融融談到為了《自由的旅行者》獻出三點全露。為了體驗土耳其當地的百年傳統競技「油脂摔跤」，融融要先脫掉身上衣服，換上專屬褲裝，這過程全被圖佳看光光。融融笑指圖佳是兄弟：「因為他看過我的『小兄弟』。」

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《自由的旅行者》是融融和圖佳首次合作，融融坦言在對方看過他裸體後，「這事很像一個分水嶺，前面兩人還會客氣、相敬如賓，後面感情急速加溫，會互開玩笑。」來到土耳其，融融原以為圖佳很熟悉自己的家鄉，可以深入介紹，但感覺他比較像旅伴，自己反而比他還熟悉當地環境。

圖佳坦言：「我離開土耳其已經13年了，19歲就到台灣唸書，當年是個沒錢的高中生，沒有機會能到其他城市，融融去過的城市甚至都比我多。」這次跟隨外景隊移動到其他景點時，圖佳對當地的印象已是25年前的事，為此圖佳也很開心重新更認識自己的家鄉。

也分享土耳其的飲食文化，這讓融融也大開眼界，提到在拍攝當地甜點時，他吃了兩顆半的糖果已是極限，反觀圖佳一口氣嗑掉六盤甜食，讓所有人驚呆，圖佳不諱言，這趟外景結束他胖了5公斤。圖佳笑說，以往他都會買台灣的鳳梨酥送給家人，有次奶奶忍不住問他：「你為什麼每次都帶這個沒什麼味道的點心回家！」圖佳分享他剛到台灣生活時，發現白飯沒有配鹽巴、奶油，讓他一度很不習慣。

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