晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王思佳全新節目《一起長大吧》開播 親子共遊走進城市與自然之間

左起徐小可、劉伊心、王思佳（資料照，記者潘少棠攝）左起徐小可、劉伊心、王思佳（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳暌違一段時間重返主持舞台，攜手劉伊心、徐小可三位媽咪主持人，推出全新實境食旅節目《一起長大吧》，節目聚焦親子、旅遊與生活探索，不僅帶觀眾深入城市巷弄與山海秘境，還藉由親子共遊的視角，挖掘適合全齡共賞的美好角落。節目內容涵蓋在地小吃、特色體驗、文化故事等，每集都像是一場溫暖的生活小旅行。

左起徐小可、劉伊心、王思佳（資料照，記者潘少棠攝）左起徐小可、劉伊心、王思佳（資料照，記者潘少棠攝）

《一起長大吧》最動人的地方，其實藏在節目名稱背後的意義。王思佳表示：「不是我們帶著孩子長大，而是孩子們，帶著我們重新長大一次。」節目希望透過一場場旅程，讓觀眾看見孩子如何用最純粹的眼光重新定義「成長」與「陪伴」，大人們在其中也獲得了難得的療癒與反思空間。

相關新聞：王思佳開打小人！爆對方5線索 喊話網友「神出來」

這不只是一檔親子節目，更是一場充滿共鳴與情感連結的成長之旅。《一起長大吧》以實境方式捕捉真實互動，讓觀眾不只是看節目，更能感受到「生活感」與「陪伴力」的能量。節目播出後，獲得不少家庭族群與教育圈的關注，也有網友留言：「看著看著就哭了，原來孩子才是我們的老師。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中