王思佳全新節目《一起長大吧》開播 親子共遊走進城市與自然之間

左起徐小可、劉伊心、王思佳（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳暌違一段時間重返主持舞台，攜手劉伊心、徐小可三位媽咪主持人，推出全新實境食旅節目《一起長大吧》，節目聚焦親子、旅遊與生活探索，不僅帶觀眾深入城市巷弄與山海秘境，還藉由親子共遊的視角，挖掘適合全齡共賞的美好角落。節目內容涵蓋在地小吃、特色體驗、文化故事等，每集都像是一場溫暖的生活小旅行。

左起徐小可、劉伊心、王思佳（資料照，記者潘少棠攝）

《一起長大吧》最動人的地方，其實藏在節目名稱背後的意義。王思佳表示：「不是我們帶著孩子長大，而是孩子們，帶著我們重新長大一次。」節目希望透過一場場旅程，讓觀眾看見孩子如何用最純粹的眼光重新定義「成長」與「陪伴」，大人們在其中也獲得了難得的療癒與反思空間。

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這不只是一檔親子節目，更是一場充滿共鳴與情感連結的成長之旅。《一起長大吧》以實境方式捕捉真實互動，讓觀眾不只是看節目，更能感受到「生活感」與「陪伴力」的能量。節目播出後，獲得不少家庭族群與教育圈的關注，也有網友留言：「看著看著就哭了，原來孩子才是我們的老師。」

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