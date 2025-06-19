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娛樂 電視

黃宏軒爆開分身罵毛弟 網友實測震撼揭「4帳號關聯」

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃宏軒與「毛弟」邱宇辰因合作BL劇《關於未知的我們》而走紅，2人曾因螢幕情侶形象圈粉無數，卻在戲劇播畢後頻傳關係生變，甚至取消粉絲見面會。近日，threads上有網友驚爆，一個頻繁攻擊毛弟的帳號，疑似是黃宏軒本人的小號，引爆網路譁然。

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該網友指出，只要封鎖一名公眾人物帳號，平台會同步顯示與其裝置綁定的其他帳號。他實測封鎖黃宏軒主帳後，赫然跳出4個相關帳號，包括黃的後援會、個人品牌頁面、爆料他孝親百萬的帳號，以及一個長期發文批評毛弟、讚揚黃宏軒的帳號，令人懷疑是否為黃操作的分身。

邱宇辰（右）、黃宏軒合作BL劇走紅。（資料照，記者潘少棠攝）邱宇辰（右）、黃宏軒合作BL劇走紅。（資料照，記者潘少棠攝）

此說法立刻引起各方關注，毛弟哥哥、「王子」邱勝翊也發聲回應，「真的假的？也太惡意了吧！」《關於未知的我們》的製作人潘心慧更怒嗆，「有病真的要看醫生，不要一直創小帳，好瘋」，有網友留言反問記不記得：「罵你的pipisurage，就是黃宏軒小號？」當時潘心慧更回覆，「我現在看到這個，認真的傻眼。」

目前事件延燒，網路討論聲浪不斷，但黃宏軒與邱宇辰雙方皆尚未正面回應此爭議。有粉絲表示遺憾，從螢幕情侶到疑似反目，曾經的夢幻CP，如今卻疑雲重重。對此，記者致電黃宏軒經紀人，截稿前未獲得回應。

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