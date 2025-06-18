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夏戀嘉年華超狂卡司公開！高爾宣、告五人、韋禮安5天輪番開唱

高爾宣、PIZZALI宣傳花蓮夏戀嘉年華。（三立提供）高爾宣、PIZZALI宣傳花蓮夏戀嘉年華。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全臺夏天最受矚目的音樂盛會「2025花蓮夏戀嘉年華」將於7月23日至27日連續五天，在花蓮市東大門廣場重磅開唱。花蓮縣政府今（18）日舉辦記者會，由人氣創作歌手高爾宣、饒舌歌手PIZZALI親臨現場宣傳，提前引爆夏日音樂狂潮。今年演唱會將集結全台超過20組超強人氣卡司輪番上陣，為期五晚的演出場場精彩、免費入場，歡迎全臺樂迷一起來花蓮，度過最熱血的仲夏夜。

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今年夏戀嘉年華隆重推出「五大主題之夜」，從華語流行、饒舌、原民音樂到民歌，讓不同世代的樂迷都能找到熟悉的旋律與感動的聲音！記者會上高爾宣及PIZZALI驚喜登場，並合唱熱血饒舌歌曲《狠操俱樂部》，炸裂舞台、魅力全開，掀起現場高潮，但看到現場滿滿政府官員及旅遊業者，高爾宣笑說：「看到在場的大哥大姐，我是不是選錯歌啦？應該來一首情歌比較合適！」讓全場笑聲不斷，也展現出兩人的舞台魅力。

高爾宣及PIZZALI驚喜登場，帶來熱血饒舌歌曲《狠操俱樂部》。（三立提供）高爾宣及PIZZALI驚喜登場，帶來熱血饒舌歌曲《狠操俱樂部》。（三立提供）

記者會上花蓮縣政府也貼心準備「夏戀嘉年華限定大禮包」，來自花蓮的名產唱片餅及花生糖等，祝兩位歌手創作靈感滿滿，好事不停花生！其中最特別的是，當送上花蓮在地的「米奶」時，高爾宣大聲驚呼「這是我女兒！」，原來他給寶貝女兒取的小名就是「米漿」，讓現場氣氛頓時歡笑連連，而高爾宣及PIZZALI也在現場透露，接下來即將有新作品的計畫，請粉絲拭目以待。

2025花蓮夏戀嘉年華下月登場。（三立提供）2025花蓮夏戀嘉年華下月登場。（三立提供）

夏戀嘉年華已邁入第18年，今年演唱會將邀請麋先生、美秀集團、潘越雲、施孝榮、告五人、婁峻碩、玖壹壹、高爾宣、韋禮安、TRASH等藝人輪番登台演唱，勢必High翻整個東部縱谷，活動期間將在MTV台、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube，進行實況轉播。

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