《聲林之王3》男星糗了 初戀約會「落跑」黑歷史曝光

郭家瑋曝光遊樂園約會「心魔」。（杰思提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《聲林之王3》郭家瑋挾單曲〈過了幾天〉千萬點擊人氣再出輯，新單曲〈轉呀轉不停〉藏青澀單戀回憶，把年少時遊樂園約會「心魔」哼成歌，他自認是「遊樂園俗仔」，小時候因為不敢坐「自由落體」，而錯過了一段愛情。

郭家瑋曝光遊樂園約會「心魔」。（杰思提供）

〈轉呀轉不停〉歌詞寫道：「我心臟不夠大顆只敢坐咖啡杯，反正我早習慣這樣的頭暈目眩」，郭家瑋透露，國小畢業旅行原本答應心儀的女孩一起玩「自由落體」，卻因為自己太膽小，而假借上廁所的名義「落跑」，讓他從此產生心魔，並在這段純純的單戀上有了芥蒂，「我當時心中一直很在意自己的弱小，也周旋在這段關係裡很久，直到長大才了解位置錯了儘管再如何靠近再努力都是在不同的世界打轉，也藉著寫這首歌跟過去不勇敢的自己做和解。」

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郭家瑋每次去遊樂園都是走「俗仔」路線，舉凡「海盜船」、「雲霄飛車」他都不趕靠近，「每次去就是玩『旋轉木馬』、『摩天輪』、『碰碰車』與『咖啡杯』等『普遍級』可愛又溫馨的設施，沒辦法，心臟不夠大顆！」自認膽子「很弱」的他，就連坐咖啡杯都會暈眩，這次為了MV特別跑到兒童樂園取景玩了五次咖啡杯，竟然暈到失神想吐，「好險沒吃早餐，不然應該會變成災難現場！」

郭家瑋曝光遊樂園約會「心魔」。（杰思提供）

值得一提的是，從小到大拒絕玩高刺激性設施的他，25歲那年終於嘗試了人生首次的雲霄飛車，去了韓國樂天樂園，在韓國女學生眾目睽睽下「上車」，沒想到「裝大膽」的後果就是「臉色發白兼腿軟」，還差點在半途中昏過去，他苦笑說：「原本想說不能輸女生，在代表男生勇敢的使命下豁出去，才發現自己真的差點扛不住，坐完感覺魂都飛了，心臟漏半拍！」

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