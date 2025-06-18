港版山姆史密斯來台灣 香港開唱被取消痛喊「荒謬」 杜汶澤也現身

香港演唱會「被取消」後，藍奕邦移師台灣開唱補償粉絲。（Quiet Rebel提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「港版山姆史密斯」藍奕邦出道超過20年首次在台開唱，這也是他年初香港演唱會「被取消」之後首度開唱，吸引杜汶澤與老婆田蕊妮等人來現場力挺。他看見台下許多香港人特地來台，甚至有英國、芬蘭飛來的忠實粉絲，更有在地台灣人粉絲買票支持，讓他感動不已。

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藍奕邦以一身長版駝色西裝外套帥氣登場，一開場連續獻唱〈盲年〉、〈你倫敦我紐約〉等經典歌曲，他開心喊：「終於再開演唱會了！」獻唱出道第一張專輯的單曲〈熱帶魚〉，獻給追隨他21年的粉絲。

香港演唱會「被取消」後，藍奕邦移師台灣開唱補償粉絲。（Quiet Rebel提供）

藍奕邦喊話：「來到台灣一定要更台！」罕見演唱2003年為梁靜茹作曲的經典歌曲〈Fly Away〉，另一首獻給台灣粉絲的曲目，就是藍奕邦為張學友譜曲的〈樓上來的聲音〉，以國語原裝Demo版〈星期五的安靜〉塵封24年首度公開演唱，「很感謝張學友當年認識我！」

當演唱到抒發情感的〈我愛過很多人〉時，他感嘆：「這首歌當年寫的是我的戀愛心境，諷刺的是現在還是很符合，希望這次來台灣可以順便找到歸屬，希望我的戀愛運在台灣比較好。」有觀眾喊話：「幫忙介紹！」他笑回：「我會認住你的！」也有觀眾告白：「很帥，我想追你！」他打趣笑回：「是誰？」展現親民的一面。

香港演唱會「被取消」後，藍奕邦移師台灣開唱補償粉絲。（Quiet Rebel提供）

演唱會當然少不了藍奕邦為張衛健創作的人氣歌曲〈身體健康〉，他沒想過這首歌可以紅兩次，第二次在疫情時期成為香港人祝福親友「身體健康」的應景歌曲，現場突然感嘆表示：「請大家珍惜現在，不知道下一次什麼時候還能唱歌給這麼多人聽。」更將歌詞裡的「我只希望身體健康」改為「我只希望香港健康」，讓全場觀眾感動不已。

藍奕邦香港20週年演唱會「被取消」，他在安可曲獻唱〈圍牆倒下前〉、〈為執著乾杯〉表達心境。他坦言：「其實香港歌手要來台灣才能開唱這件事是很荒謬的事。」

香港演唱會「被取消」後，藍奕邦移師台灣開唱補償粉絲。（Quiet Rebel提供）

這次他特別以VCR播放的形式，向現場觀眾吐露真心話，坦言來台開唱最在意的是彌補粉絲的損失，「他們很多都是有買在一月『被取消』的門票，那是我二十週年的演唱會，二十週年，對我而言非常重要，對他們也是非常重要，所以那次演出被取消，其實歌迷比我還要難過。我想要去彌補我這群粉絲的損失，這是因為我作為他們所愛戴的藝人的責任。」

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