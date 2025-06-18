跑酷感染者攻佔水舞廣場！《28年毀滅倒數》首映會 沉浸式表演震撼全場

〔記者許世穎／台北報導〕驚悚神片續作《28年毀滅倒數》末日宣傳正式降臨，萬眾矚目的電影首映會於昨（17日）晚在美麗華影城杜比廳盛大舉行，映前更在1樓水舞廣場上演刺激的跑酷追擊表演，活動現場宛如電影場景重現，讓觀眾還未進入影廳，便已親身體驗到一場逼真的末日浩劫。

四位「感染者」伴隨著電影中令人毛骨悚然的配樂、英國作家魯德亞德吉卜林詩作《軍靴》（Boots）的朗誦錄音，忽然出現在廣場中央，正面凝視著滿場的觀眾，肅殺的氣氛象徵著末日災難即將來臨。

請繼續往下閱讀...

《28年毀滅倒數》跑酷感染者攻佔美麗華樂園。（索尼影業提供）

他們出乎大家意料、身手矯健地開始在警戒線後的障礙物間飛躍穿梭，甚至做出高難度的跑酷特技動作，在尖叫與驚呼聲中空中翻滾，與眾人印象中行動緩慢的感染者截然不同。

宛如電影《28年毀滅倒數》中「28年之後」，感染者已經全面進化，更敏捷、更強壯、更兇殘，壯觀的表演讓觀眾彷彿置身一座淪陷都市，感染者的咆哮與奔跑聲令全場心跳加速，在首映會開始前把氣氛炒到最高潮！

進入電影院後，精彩的沉浸式表演接連上演，感染者從影廳入口衝進來，特種部隊隨即舉槍開火，音效與燈光交錯營造出真實槍戰氛圍，觀眾近距離目睹驚險搏鬥，全場屏息等待最終的大魔王「阿爾法」登場，一身壯碩肌肉的巨大感染者，在一場震撼對決後殲滅所有的特種部隊，沉浸式的驚喜演出讓觀眾看得目瞪口呆、身歷其境。

《28年毀滅倒數》首映會上，一身壯碩肌肉的「阿爾法」，在一場震撼對決後殲滅所有特種部隊。（索尼影業提供）

《28年毀滅倒數》由奧斯卡最佳導演丹尼鮑伊，攜手奧斯卡提名最佳編劇艾力克斯嘉蘭，一同打造挑戰觀眾心理極限打造全新原創故事，更黑暗崩壞的世界，更龐大壯觀的格局，進化的感染者加速人類滅亡的時間線，讓人驚問：「我們還剩多少時間能拯救自己？」電影今天（18日）搶先全美在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法