看不懂劇本推掉《全面啟動》！威爾史密斯心痛清單一籮筐

威爾史密斯曾錯過不少讓他後悔沒演到的作品，但也有像《絕地戰警》系列這種讓他名利雙收的招牌作。（資料照，索尼影業提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝威爾史密斯近日接受英國電台Kiss Xtra訪問時語出驚人，透露自己當年曾婉拒主演大導演克里斯多夫諾蘭的《全面啟動》，因為他「不太懂劇情在講什麼」，結果最終該片由李奧納多迪卡皮歐主演，成為廣受好評的燒腦動作鉅作。

對威爾而言，《全面啟動》就像曾透露過的《駭客任務》、《決殺令》一樣，都是他人生中拒演卻然後「心痛」的代表作。威爾表示：「我以前從沒公開講過這件事，但既然現在我們聊得很深入，我就說出來吧，當初諾蘭最早拿著《全面啟動》的劇本來找我，但我沒看懂。我真的從來沒講過這件事。現在回想起來，那些涉及另類現實的電影……真的很難推銷。」

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克里斯多夫諾蘭（右）和李奧納多狄卡皮歐合作《全面啟動》叫好又叫座。（資料照，華納兄弟提供）

威爾坦言「但我對錯過這些作品還是感到心痛。」而根據《好萊塢報導者》當年的報導指出，諾蘭最初屬意由「小布」布萊德彼特主演，對方未表態接演後，劇本才輾轉送到威爾手中，不過如今威爾透露，當時他無法理解故事脈絡，因此作罷，最終由李奧納多接演，並成為他演藝生涯的重要代表作之一。

儘管威爾也承認錯過《全面啟動》是職涯一大失誤，但與當年放棄《駭客任務》相比，傷痛程度仍略遜一籌。之後的故事大家都知道了，《駭客任務》讓基努李維開創屬於他個人的動作傳奇，威爾也在此次訪問中表示：「那段經歷痛到我不想再多談了！」

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