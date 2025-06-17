小布願再合作阿湯哥只要他「腳踏實地」！笑拒「把屁股掛飛機外」

布萊德彼特（左圖）直說很樂意再跟湯姆克魯斯合作。（華納兄弟、UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》，日前在墨西哥宣傳，小布在首映會接受外媒《E!》訪問受訪時表示，若有機會，他很樂意再度與「阿湯哥」湯姆克魯斯合作演出，只要對方的計畫不涉及「玩命的高空特技」。

小布和阿湯哥曾於1994年的經典吸血鬼電影《夜訪吸血鬼》中合作，之後兩人便未再於大銀幕同框。被問到是否有機會再和阿湯哥合作，小布先是笑說「我才不會把自己的屁股掛在飛機外面搞那些鬼東西啦！」接著表示「只要他下次拍點腳踏實地（指在陸地上拍）的戲」，他就願意。

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布萊德彼特在《F1電影》飾演資深賽車手，親上陣飆速。（華納兄弟提供）

而《F1電影》再度由導演柯辛斯基執導、金牌製片傑瑞布洛克海默擔任製作，這兩人正是打造出阿湯哥票房神話《捍衛戰士：獨行俠》的幕後功臣。柯辛斯基先前在接受《GQ》訪問時透露，自己原先其實想讓阿湯哥與小布在他版本的《賽道狂人》中攜手演出，但最終因預算未獲批准而告吹，最終由詹姆斯曼格執導，並由克里斯汀貝爾與麥特戴蒙主演。

當被問到若是阿湯哥主演《F1電影》會有何不同時，柯辛斯基笑說：「湯姆總是把事情推到極限，但他非常有能力，也技巧純熟。他們倆個在駕駛方面都天賦異稟。但我猜湯姆可能會讓我們比較『驚心動魄』一點。」

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動作車輛指導葛拉漢凱利也打趣補充：「我們可能會撞車吧！湯姆真的會把一切逼到極限，那真是太嚇人了。」凱利參與過很多部《不可能的任務》，直說像他這種幫阿湯哥設計車子、一起拍特技的技術人員來說，壓力超級大。「但布萊德會聽，他知道自己的極限，我覺得他也會率先說，『我不會做那種事的。』」

《F1電影》將於6月25日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X 等版本同步在台上映，各大影城現正預售中。

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