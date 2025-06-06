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娛樂 電影

《F1》首波評價出爐「好看到不行！」 小布和新秀演員火花四射

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座神作《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、不老男神「小布」布萊德彼特主演《F1電影》，首波外媒及影評評價曝光，激讚這部賽車題材新作「動作場面十足」，視覺效果強烈，「不僅是史詩級的鉅作，更是今年夏天不可錯過的大片！」

電影描述小布飾演的賽車手桑尼海耶斯，實力獲封「最強遺珠」，他30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。

《F1電影》首波評價曝光，布萊德彼特（右）和新秀演員達姆森伊卓瑞斯被讚「火花四射」。（華納兄弟提供）《F1電影》首波評價曝光，布萊德彼特（右）和新秀演員達姆森伊卓瑞斯被讚「火花四射」。（華納兄弟提供）

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來自《綜藝》的評價形容「夏季強檔即將來襲」。《TheWrap》盛讚該片真的太不可思議，「可能是你看過最酷、最有娛樂性的電影之一。」《Nerds of Color》則說該片提醒了我們「為什麼會愛上暑期大片」。同時，小布和新秀演員達姆森伊卓瑞斯也被稱讚「火花四射」。

不少影評也形容該片是一場全程都刺激無比的旅程，「柯辛斯基用全速拍攝賽道動作場景，讓你完全沉浸在每一場比賽的駕駛視角中。你幾乎會感覺自己也在賽車，心跳加速，看著那些車以驚人速度疾駛而過。」甚至電影的炫技完全沒有掩蓋它的靈魂，「精密打造了一場視覺震撼、令人坐立難安的流行史詩，而且讓人感受到滿滿情感。」

《F1電影》打造影史最沉浸式的賽車場面。 （華納兄弟提供）《F1電影》打造影史最沉浸式的賽車場面。 （華納兄弟提供）

導演柯辛斯基為了拍攝該片與演員團隊花了一整年走遍F1賽事巡迴現場，親赴比賽拍攝，小布更有不少親自上陣的飆速場面，瘋狂表現先前也讓多位搶先觀賞電影的現役F1®車手驚嘆「畫面超級震撼」，更認證《F1電影》為「史上最好看賽車電影」。

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《F1電影》以IMAX特製拍攝，並提供多種特殊放映規格，打造出全方位的沉浸式觀影享受，將於6月25日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、ScreenX版同步在台上映。

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