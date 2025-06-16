鈔夯！《看不見的國家》強強滾 限量「宣誓的英」徽章網路飆價2999元

紀錄電影《看不見的國家》聚焦台灣首位民選女總統蔡英文。（海鵬提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕紀錄電影《看不見的國家》聚焦台灣首位民選女總統蔡英文，13日全台上映開出亮眼成績，首週末票房破480萬台幣。挾帶觀眾熱烈口碑與國際話題性，今天票房（16日）已突破500萬，滿座率更創全國之冠，甚至超越《不可能的任務8》。目前包括全台威秀、秀泰等影城均緊急加場增廳中。社群Threads上除了創百萬點閱，好評更狂燒中！

相關新聞：《看不見的國家》好口碑賣破500萬 網曬票根高呼「合法亮票」

請繼續往下閱讀...

《看不見的國家》預售票組的小英宣誓徽章，網路賣價是電影票價的10倍。（翻攝自網路）

有趣的是，隨著電影口碑發酵，不僅電影院一座難求，限量預售票組「宣誓的英」中的小英背影徽章，在網路賣價飆到2999元，幾乎是電影票價的10倍，炙手可熱程度可見一斑。

前總統蔡英文在日前也發文支持 《看不見的國家》，邀請大家進電影院觀看這部極具意義的紀錄片。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法