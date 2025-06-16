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娛樂 電影

《天作之合》創A24史上第3高開片 影評叫好獲爛番茄新鮮認證

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《之前的我們》導演席琳宋執導，今年備受各界期待的年度愛情新片《天作之合》，集合《蜘蛛夫人》達珂塔強生、「美國隊長」克里斯伊凡、《最後生還者》佩德羅帕斯卡一同演出，上週末（6月13至15日）在北美上映開出超越原先預期的1200萬美金（約台幣3.54億元）登上週末票房第3名。

達珂塔強生（左）、佩德羅帕斯卡主演的《天作之合》，創下A24第3高的開片成績。（索尼影業提供）達珂塔強生（左）、佩德羅帕斯卡主演的《天作之合》，創下A24第3高的開片成績。（索尼影業提供）

該片在北美由深受好評的金獎製片公司A24發行，首週票房也創下這家以「分享具有獨特觀點的電影」為宗旨的公司史上第3高的開片成績，僅次於《帝國浩劫：美國內戰》以及《宿怨》。北美以外的海外票房也有350萬美金（約台幣1.03億元），全球累積票房達1550萬美金（約台幣4.57億元）。

電影據報不含宣發的製作預算為2000萬美金（約台幣5.9億元），更獲得外媒一致好評，目前在爛番茄影評上以86%好評獲得「新鮮認證」。《天作之合》將於8月29日七夕情人節在台應景上映。

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