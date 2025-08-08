晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TVB前花旦郭羨妮結婚14年驚傳婚變 本人親上火線回應

郭羨妮（左）2001年因與古天樂、林峯、宣萱演出《尋秦記》晉身TVB當家花旦之一。（翻攝自網路）郭羨妮（左）2001年因與古天樂、林峯、宣萱演出《尋秦記》晉身TVB當家花旦之一。（翻攝自網路）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美港姐」郭羨妮2001年因與古天樂、林峯、宣萱演出《尋秦記》晉身TVB當家花旦之一。她在2011年與武術指導朱少杰結婚後，雖然鮮少出現螢光幕前，但她經常個人IG曬出自己和老公、女兒的照片，一家三口幸福美滿。但日前她和女兒到越南旅行慶祝51歲生日的短片，卻罕見未見與老公同框，甚至不見老公同行，惹來外界猜測夫妻感情生變。

郭羨妮（中）曬出一家三口的合照，澄清沒婚變。（翻攝自網路）郭羨妮（中）曬出一家三口的合照，澄清沒婚變。（翻攝自網路）

對此，她昨天在IG發文並曬出一家三口同遊北京的照片，PO文寫道「北京之旅完（圓）滿結束，我們又飛去下一站，是那（哪）裡呢。」間接打臉酸民，澄清夫妻兩人恩愛ing。

照片中，可見朱少杰手捧鮮花與郭羨妮「臉貼臉」的合照，朱少杰在旅遊途中不僅手牽母女二人，更貼心為郭羨妮撐傘，就怕嬌妻熱壞了…回到家裡，更親自下廚做菜給老婆吃。網友羨慕留言直呼「這根本是帝皇級的貼心照顧了吧！」

郭羨妮（左）曾在結婚10週年時公開表示，低調卻幸福美滿生活才是她真正嚮往的。（翻攝自網路）郭羨妮（左）曾在結婚10週年時公開表示，低調卻幸福美滿生活才是她真正嚮往的。（翻攝自網路）

今年51歲的郭羨妮因具有英國血統，五官十分清麗亮眼，他曾是1999年港姐冠軍，出道後，從未與花邊新聞斷開過，先後和古天樂、馬德鐘、陳坤、馬浚偉、陶大宇、溫兆倫傳出緋聞，更曾被冠上「淫花」之名。

郭羨妮老公朱少杰寵妻是出了名的，不只一次親自為她下廚。（翻攝自網路）郭羨妮老公朱少杰寵妻是出了名的，不只一次親自為她下廚。（翻攝自網路）

2011年低調閃嫁朱少杰，她在結婚10年後曾公開表示：「雖然老公的名氣不高，外界也總以嫁給窮小子來形容我們的婚姻，但實際上我知道我老公只是個性低調，他對我相當體貼，也很疼愛女兒。」坦言簡單又幸福的生活，才是她最渴望的。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中