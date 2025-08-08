TVB前花旦郭羨妮結婚14年驚傳婚變 本人親上火線回應

郭羨妮（左）2001年因與古天樂、林峯、宣萱演出《尋秦記》晉身TVB當家花旦之一。（翻攝自網路）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美港姐」郭羨妮2001年因與古天樂、林峯、宣萱演出《尋秦記》晉身TVB當家花旦之一。她在2011年與武術指導朱少杰結婚後，雖然鮮少出現螢光幕前，但她經常個人IG曬出自己和老公、女兒的照片，一家三口幸福美滿。但日前她和女兒到越南旅行慶祝51歲生日的短片，卻罕見未見與老公同框，甚至不見老公同行，惹來外界猜測夫妻感情生變。

郭羨妮（中）曬出一家三口的合照，澄清沒婚變。（翻攝自網路）

對此，她昨天在IG發文並曬出一家三口同遊北京的照片，PO文寫道「北京之旅完（圓）滿結束，我們又飛去下一站，是那（哪）裡呢。」間接打臉酸民，澄清夫妻兩人恩愛ing。

請繼續往下閱讀...

照片中，可見朱少杰手捧鮮花與郭羨妮「臉貼臉」的合照，朱少杰在旅遊途中不僅手牽母女二人，更貼心為郭羨妮撐傘，就怕嬌妻熱壞了…回到家裡，更親自下廚做菜給老婆吃。網友羨慕留言直呼「這根本是帝皇級的貼心照顧了吧！」

郭羨妮（左）曾在結婚10週年時公開表示，低調卻幸福美滿生活才是她真正嚮往的。（翻攝自網路）

今年51歲的郭羨妮因具有英國血統，五官十分清麗亮眼，他曾是1999年港姐冠軍，出道後，從未與花邊新聞斷開過，先後和古天樂、馬德鐘、陳坤、馬浚偉、陶大宇、溫兆倫傳出緋聞，更曾被冠上「淫花」之名。

郭羨妮老公朱少杰寵妻是出了名的，不只一次親自為她下廚。（翻攝自網路）

2011年低調閃嫁朱少杰，她在結婚10年後曾公開表示：「雖然老公的名氣不高，外界也總以嫁給窮小子來形容我們的婚姻，但實際上我知道我老公只是個性低調，他對我相當體貼，也很疼愛女兒。」坦言簡單又幸福的生活，才是她最渴望的。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法