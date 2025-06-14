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娛樂 最新消息

厲害了！頑童搶票系統當機 緊急宣布加開第7場

頑童MJ116演唱會門票每次都速速完售。（資料照，本色音樂提供）頑童MJ116演唱會門票每次都速速完售。（資料照，本色音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕頑童MJ116魅力驚人，他們7月將在台北小巨蛋開唱，率先開賣的4場門票秒殺，今天加場的2場門票也是火速售罄，稍早宣布二度加場的好消息，時間就在7月22日。

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頑童7月19日起將在台北小巨蛋開唱，對於加場售票再度完售，瘦子開心表示：「頑童MJ116『OGS』台北小巨蛋演唱會6場全數SOLD OUT！感謝各位老鄉的大力支持！」

只是6場小巨蛋演唱會，許多歌迷仍是搶不到票，本色音樂宣布再開一場，頑童2場加場，10分鐘售完，上午11點售票時，湧入的人比預期多太多，造成系統當機，針對此本色音樂表示，「已經檢討並且承諾之後會加以改善。」

同時，本色音樂緊急宣布7月22日加開一場，「給之前有做優先購票的會員們先行做購買，再開放一般會員，希望老鄉們都能一起進城，7／22加開的場次將於628（六）販售。」

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