孫德榮新書狠翻舊帳 點名陳喬恩不知感恩：她自以為她很棒

孫德榮新書簽書會；孫德榮走路需要攙扶，于美人到場祝賀。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫德榮籌備2年推出新書《我就是狂：我的人生不需要你按讚》，今（14日）舉辦簽書會，好友于美人到場力挺，昔日子弟兵、「四大天王」陳顯政也到場獻花支持。他自曝和愛徒陳喬恩撕破臉，決裂原因是當年陳喬恩被抓包在攝影棚喝酒被冷凍，他怒批陳喬恩不知感恩：「她自以為她很棒。」

孫德榮新書簽書會。（記者陳奕全攝）

孫德榮直言，書的內容原本打算「屍橫遍野」，要對過往恩怨「有恩報恩、有仇報仇」，但被子弟兵「小刀」彭康育勸阻，不需寫得太血淋淋。被問及是否有特定想「報仇」的對象？孫德榮語出驚人說：「好多，有藝人、製作人、導演，圈內很多人。我敢這麼狂的原因，是我從不欠別人，幾乎都是別人欠我。我在媒體上講什麼，都沒人敢回話，他們知道回了會更慘，我會有憑有據！」

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談到與陳喬恩的往事，孫德榮不諱言書中會有她的篇幅，「我對她真的是用心良苦，她一直認為自己最好，我也不反對，人生有緣就一起努力，沒緣各自祝福、各自祝福。」被問兩人最後一次聯絡的時間點，他坦言已經超過十年未聯繫，「她從來不聯絡，我覺得她很好就好了，反正我那時候中國的戲幫她接得很順利，她已經變成富婆了，可以啦！」是否會感到切心？他直言：「切心也沒辦法。」

孫德榮曝當年「冷凍」陳喬恩的原因，指她剛進喬傑立不到半年，就和吳宗憲主持《綜藝旗艦》，結果被媒體抓包在後台喝酒，他不得不處理，「我就冰她一年，算是在教育她。」但冷凍期間，陳喬恩透過很多人來游說解約，但冷凍期一過，他就讓她和明道合作偶像劇《王子變青蛙》，「但是她還是沒有感謝我，她只記得我冰她一年。」

孫德榮新書簽書會。（記者陳奕全攝）

即便如此，孫德榮仍力挺陳喬恩轉戰中國，「我認為她跟明道都適合在中國發展，所以我忤逆三立的意思，讓她去中國發展，我就用明道配她，跟製作單位拜託，所以她沒領過新人的酬勞，她第一集就拿6萬人民幣，40集耶！從此她就很順遂，在中國的戲接不完，我們一直幫她漲價。」這些年有人試圖當和事佬？他認為很難，指陳喬恩的個性倔強，「跟她合作過的製作單位都知道，合作一次罵一次，她很倔強。」所以今年陳喬恩結婚時，他請人帶話：「已經結婚了，脾氣就不要這麼大，一切日子以和為貴。」因為他未受邀參加，但他看很開，「反正藝人的婚禮沒參加，我又不是第一個，反正有吳宗憲在前面，所以宗憲是我的好朋友，我們的結局是一樣的。」

說到子弟兵誰曾讓他切心？孫德榮表示，自己秉持著「合則聚，不合則散」，他強調30年沒跟藝人收過違約金，「收違約金讓人家家破人亡沒意義，我也不會比較富有，我都是重重拿起、輕輕放下。」

子弟兵孫協志再婚，是否會參加婚禮？孫德榮幽默說：「這個我不會再包了吧？第二次我就祝福，但不送禮，合理吧？」透露當年王仁甫結婚時，他包了100萬的紅包，「仁甫就像我自己生的小孩，當年大家都背叛我，他還擇不背叛，他結婚的時候，我哭得要死，後來才知道他的鑽戒超過100萬，我給的錢還不夠買一顆鑽指，切心啊，他真的很大方。」

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