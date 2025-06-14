《地球特派員》安錫動畫影展首曝27分鐘精彩片段 奇幻世界收服觀眾

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯動畫新作《地球特派員》在法國安錫動畫影展放映27分鐘精彩片段，除了可愛繽紛的太空世界，更帶來充滿深度的故事，探索的內心的歸屬以及親情友情的感動情誼。

影片從充滿情感、宛如「腦筋急轉彎」般的開場展開，接著帶領觀眾進入全新皮克斯宇宙「共宇宙」。主角艾立歐捲入一場星際議會，與各種外星生物接觸。這些生物從搞怪的魷魚到毛茸茸的鴕鳥形體應有盡有，靈感源於海洋生物、深海奇觀與微觀攝影，皆由奧斯卡得主、藝術總監哈利傑薩普領軍設計，打造出這個色彩繽紛、勢必成為兒童新寵的奇幻世界。

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皮克斯動畫新作《地球特派員》在法國安錫動畫影展放映27分鐘精彩片段。（迪士尼提供）

電影由《青春養成記》華裔導演石之予、《可可夜總會》導演艾卓恩莫立納與短片《挖道兔》瑪德琳夏拉菲安共同編導。全女性主導製作展現出的深度與創意打動在場觀眾，迫不及待想看艾立歐如何展開這段跨越數百萬光年的旅程，邂逅各式奇異生命。

《地球特派員》描述孤獨的艾立歐天天幻想能被外星人綁架，當他終於許願成真，被傳送到一個來自遙遠星系的星際組織「共宇宙」時，他為誤被認為是地球的領袖，必須與各種古怪的外星生命建立新聯繫，並應對一場星際危機，過程中他將發現他究竟該屬於哪裡，以及真正的自己是誰。電影將於7月10日在台上映。

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