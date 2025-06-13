汪小菲合體館長形象翻轉！「談吐得體」一票網友改觀

館長（右）與汪小菲（左）共進晚餐。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日前往上海展開6天5夜自由行，一舉一動備受關注，昨（12）晚透過李晉良牽線，與汪小菲在「麻六記」合體用餐，兩人的吃播一度吸引超過40萬人同時在線觀看。然而一票網友原先對汪小菲的印象極差，在這場直播結束後紛紛對他改觀，大讚他談吐得體。

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汪小菲昨晚在自家「麻六記」宴請館長，雖然兩人起初因為不熟識，場面稍顯拘謹，但隨著話匣子打開，從家鄉北京聊到台灣美食，氣氛愈來愈活絡。汪小菲展現十足地主風範，不僅主動找話題，還細心照顧館長口味，特別吩咐餐廳員工盡量上些不辣的菜色，在席間也會幫女記者夾菜，細膩舉止與過往在媒體上的形象形成強烈反差。

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直播結束後，有網友在PTT上發文大讚汪小菲，「突然覺得對他非常改觀」、「汪小菲談吐跟氣質真的不是蓋的」、「汪小菲是有讀過書，見過大世面的商界人士」、「很優秀的生意人！談吐有度」、「上流社會的感覺難怪能追到大S」、「第一次聽他這樣講話，有點被圈粉」、「身邊的女生看完直播都說好像除了跟他談戀愛有點辛苦，其他都很不錯。」

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