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娛樂 最新消息

「台大五姬」近況曝光 陳匡怡戰酸民「她」年收破億

陳匡怡近期大戰網友，戰況猛烈。（翻攝自臉書）陳匡怡近期大戰網友，戰況猛烈。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經在網路上聲名大噪的「台大五姬」，分別為「資工彌」余函彌、「國企匡」陳匡怡、「戲劇依」吳依潔、「農推蔓」翁滋蔓、「獸醫乃」劉乃潔，如今各有發展，尤其是陳匡怡近日在社群大戰酸民，怒嗆網友「頭腦詭異到不行」、「精神出狀況，而且很沒禮貌」，最為惹眼。

陳匡怡曬出追求者的豪車、佳肴。（翻攝自臉書）陳匡怡曬出追求者的豪車、佳肴。（翻攝自臉書）

余函彌專注於經營自創品牌，年收入破億。（翻攝自IG）余函彌專注於經營自創品牌，年收入破億。（翻攝自IG）

余函彌淡出娛樂圈後，開始經營服飾品牌，晉升成年收破億的大老闆。2024年傳出余函頻自創品牌將停業，不過，她本人深夜在網路上澄清後，隔日又發不自殺聲明。余函彌強調自己品牌不斷升級，帶給大家驚喜。

相關新聞：陳匡怡為何狂PO約會炫富照？陳沂分析1關鍵：她曾是完美女神

吳依潔嫁入豪門後，卸下主播身分，專心相夫教子。（翻攝自臉書）吳依潔嫁入豪門後，卸下主播身分，專心相夫教子。（翻攝自臉書）

畢業後曾經在電視台當過記者與主播的吳依潔，曾一度奪下「最美主播」頭銜。2014年吳依潔與神旺集團小開蔡紹仁結婚，成為豪門少奶奶，並離開主播台專心回歸家庭，目前育有2女1子，現僅偶爾在社群平台分享自己的生活點滴。

翁滋蔓近期瘋狂愛上高爾夫球。（翻攝自臉書）翁滋蔓近期瘋狂愛上高爾夫球。（翻攝自臉書）

一度踏入演藝圈的翁滋蔓曾於2005年擔任《我愛黑澀會》節目班底，也主持過《流言追追追》、《TVBS哈新聞》。她也嘗試演戲，演出過《我的自由年代》、《愛情急診室》，2022也參加了運動行綜藝節目《全明星運動會4》。近年她極少出現在螢光幕前，專心打高爾夫球。

劉乃潔台大畢業後出國取得博士學位，光榮返台。（翻攝自臉書）劉乃潔台大畢業後出國取得博士學位，光榮返台。（翻攝自臉書）

並未接觸演藝圈的劉乃潔，從台大畢業後仍不斷充實自己，並前往英國劍橋大學深造，最後取得博士學位，從始至終都專注於獸醫領域。

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