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陳匡怡為何狂PO約會炫富照？陳沂分析1關鍵：她曾是完美女神

陳匡怡（左）批評物質、崩壞，陳沂（右）分析關鍵原因。（翻攝自臉書）陳匡怡（左）批評物質、崩壞，陳沂（右）分析關鍵原因。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳匡怡因演出《我可能不會愛你》走紅，憑藉氣質美貌及高學歷被封為「台大五姬」之一，不過她近來頻頻在社群PO出追求者送的禮物、豪車，遭外界批評物質、崩壞，甚至有網友認為她狀態不正常。對此，網紅陳沂也分析她轉變的原因。

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陳沂在臉書發文表示，陳匡怡過去的形象都是愛讀書、逛畫展、聽音樂會的知性女生，與現在頻繁炫富的風格落差過大，她直言「想想這些貼文如果是包養瞎妹發的，也就不覺得奇怪了。」她進一步指出，因為陳匡怡擁有亮麗外型，又是台大國企高學歷，是近乎「完美女神」的存在，外界對她有著著過高的期望，才會因此感到失落。她也分析陳匡怡此舉背後的原因，「也可能是太完美了，永遠想當最優秀的，長大後發現這世上很多事求之而未得，才會想流連在『追求者』的物質世界，尋求自己存在的價值。」

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陳匡怡近來接連在社群PO出，「求婚者的車車」、「追求者開的包廂」、「追求者的車車與我的腳腳…跟好美的餐廳」等，引起網友批評，對此她也親自發聲回應，認為自己只是分享生活照，是再正常不過的事，並反嗆「我覺得那些網友才精神出狀況，而且很沒禮貌。」表示身邊有人追求、有富裕的朋友，都是生活過得不錯的表現，「怎麼會是崩壞呢？」

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