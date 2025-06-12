曾讓泰妍瘋狂心動！姜勳為戲增重6公斤噴男人味

《拿手術刀的獵人》演員姜勳（左起）、導演李政勳、演員朴柱炫、演員朴埇佑出席記者會。（LINE TV提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由朴柱炫、朴埇佑、姜勳主演的韓國犯罪驚悚影集《拿手術刀的獵人》在今天（12日）於韓國舉行記者會，姜勳為此劇增重5至6公斤，擺脫暖男形象，連朴柱炫都認證他很有男人味。

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該劇講述法醫徐世賢（朴柱炫 飾）在解剖台上，發現與20年前被認為已死亡、實為連環殺人魔的父親「裁縫師」極為相似的殺人手法，為了不成為父親的新獵物，決心搶在刑警鄭賢（姜勳 飾）之前親自追查真相。該劇由李政勳執導，編劇趙韓英、朴賢信、洪然伊與秦世赫共同打造，以父女之間的心理角力與謎團重重的懸案為核心，結合強烈角色對比與情緒張力，同時該劇還入選坎城國際影集大賞，還沒正式上檔就備受期待。

朴柱炫（左）、姜勳在《拿手術刀的獵人》將在追捕犯人的過程中亦敵亦友的關係。（LINE TV提供）

《拿手術刀的獵人》於本日（6月12日）在韓國舉行記者會，以《人性課外課》一劇展露頭角的朴柱炫此次飾演天才法醫徐世賢，她表示：「世賢是一個不擅長表達情感，背負過去創傷的人。雖然和我本人差異很大，但我試著從角色有趣的特質出發去詮釋。」而談到選擇出演的原因：「這是一部在韓國很罕見題材的作品，這樣的設定對我來說非常有吸引力。」

朴柱炫（右）、朴埇佑將在《拿手術刀的獵人》中上演父女鬥智對決。（LINE TV提供）

在劇中化身為連環殺人魔尹朝均的朴埇佑，在溫柔笑容下隱藏著殘酷本性，他透露：「這個角色是造成世賢黑暗過去的關鍵人物，雖然表面上是經營洗衣店的普通人。」當談到為角色準備：「我參考了犯罪紀錄片中等真實罪犯，研究他們與人互動當成表演訓練的心理狀態，並用日常語氣來表達殘忍的行為。」當被問到時隔多年飾演反派的感受，朴埇佑回應：「最近我傾向不事先準備太多，重視現場即興的真實情感。但因為這次飾演的是心理變態，必須做更多功課，因此花了很多時間思考與調查。」

姜勳在《拿手術刀的獵人》中一改暖男形象，挑戰重案刑警令人期待。（LINE TV提供）

曾在綜藝節目上讓泰妍瘋狂心動的男人姜勳，在劇中擔任重案組隊長鄭正賢，為這場父女鬥爭中的變數，將為劇情帶來平衡與衝突，是觀眾不可忽視的關鍵角色，姜勳自爆為戲增重5到6公斤，還向認識的警察朋友請教細節，說到：「過去多演暖男、單戀型角色，這次想挑戰更男性化、更強悍的角色。」朴柱炫也笑說：「姜勳歐巴比起以往的形象更有男人味，動作戲也表現得很出色，令人印象深刻。」

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對於本劇的看點，朴埇佑直言：「一般劇集常常越到後段越疲軟，但這部反而是後半段更加緊湊、讓人無法停下來。」朴柱炫補充：「作為一部類型劇，它沒有灑狗血，反而是用赤裸的方式呈現情感，這點讓我覺得很新鮮。」姜勳則指出：「30分鐘一集的中篇設計，節奏緊湊，觀感非常扎實。」《拿手術刀的獵人》LINE TV在6月15日起，每週日一二三晚間11點同步韓國播出。

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