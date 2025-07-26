晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被林沖收養為子 助理告別式哽咽揭30年情誼

林沖告別式，林沖兒子林凱文（左3）。（記者胡舜翔攝）林沖告別式，林沖兒子林凱文（左3）。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕以《鑽石》紅遍亞洲的「鑽石歌王」林沖，本月初因病辭世，享耆壽92歲。今（26）日在教會舉辦追思禮拜，林沖兒子林凱文（Kevin）獻唱《這一生最美的祝福》，用歌聲向父親道別，還細心準備明信片、特製香水追憶一代歌王，他也在追思會上證實，林沖於2022年正式收養他為兒子。

林凱文原名吳台生，他與林沖結識於30年前，當時他碰上林沖正好在找助理，見對方很有親和力，便答應下來，沒想到一共事就是半輩子光陰，林沖從以前稱他為助理，後面改為「乾兒子」，而在2022年也正式收養他，林凱文也不忘感謝生母，將他過繼給林沖。

林沖告別式，林沖兒子林凱文（左）及外甥女等家屬。（記者胡舜翔攝）林沖告別式，林沖兒子林凱文（左）及外甥女等家屬。（記者胡舜翔攝）

林凱文說，「父親不擅於表達也不太讚美我，不過近幾年父親常跟旁人稱讚我，感謝我一路的照顧，讓我受麻煩了。」說到此林凱文也忍不住哽咽，提到林沖一生熱愛舞台，感性表示：「這一場是我在地上為他辦的最後一場演唱會！」他也提到為了讓大家能夠記得林沖，特別製作出屬於林沖風格的香水，還有明信片等，相信林沖會常存於歌迷的心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中