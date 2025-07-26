被林沖收養為子 助理告別式哽咽揭30年情誼

林沖告別式，林沖兒子林凱文（左3）。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕以《鑽石》紅遍亞洲的「鑽石歌王」林沖，本月初因病辭世，享耆壽92歲。今（26）日在教會舉辦追思禮拜，林沖兒子林凱文（Kevin）獻唱《這一生最美的祝福》，用歌聲向父親道別，還細心準備明信片、特製香水追憶一代歌王，他也在追思會上證實，林沖於2022年正式收養他為兒子。

林凱文原名吳台生，他與林沖結識於30年前，當時他碰上林沖正好在找助理，見對方很有親和力，便答應下來，沒想到一共事就是半輩子光陰，林沖從以前稱他為助理，後面改為「乾兒子」，而在2022年也正式收養他，林凱文也不忘感謝生母，將他過繼給林沖。

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林沖告別式，林沖兒子林凱文（左）及外甥女等家屬。（記者胡舜翔攝）

林凱文說，「父親不擅於表達也不太讚美我，不過近幾年父親常跟旁人稱讚我，感謝我一路的照顧，讓我受麻煩了。」說到此林凱文也忍不住哽咽，提到林沖一生熱愛舞台，感性表示：「這一場是我在地上為他辦的最後一場演唱會！」他也提到為了讓大家能夠記得林沖，特別製作出屬於林沖風格的香水，還有明信片等，相信林沖會常存於歌迷的心。

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