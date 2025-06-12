台灣9高顏值選手出列！《BOYS II PLANET》首個C位出爐

《BOYS II PLANET》9位台灣選手。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國電視台Mnet所製作的男團選秀節目《BOYS II PLANET》今天（12日）公開160名選手名單，台灣至少有9人參加選秀，其中最受歡迎的莫過於討論度極高的崔立于，出眾的外表受到矚目；至於原住民男孩洪子皓同樣成為台灣網友們討論的焦點。

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《BOYS II PLANET》K組首個C位為金虔佑。（翻攝自YouTube）

《BOYS II PLANET》C組C位周安信。（翻攝自微博）

官方在今天台灣時間下午5點公開主題曲《HOLA SOLAR》，K組C位為金虔佑，C組C位則是周安信。金建宇是個人練習生，2003年出生，崇拜的偶像是成韓彬（應是ZEROBASEONE成員），練習時間長達4年。周安信則是2006年出生，練習時間長達3年，崇拜的偶像是EHHYPEN的NIKI。

《BOYS II PLANET》鄧佳駿是鄧麗君的姪子，目前是個人練習生。（翻攝自X）

目前已知參賽的台灣選手包括崔立于、許謦宇、柯茗傑、陳昭宇、洪子皓、鄧佳駿、陳立其、林擎恩、黃薪祐，鄧佳駿是鄧麗君的姪子，而後三者則參加過選秀節目《SCOOL》，遺憾未能進入出道組，於《BOYS II PLANET》捲土重來。其中崔立于、16歲的許謦宇為K組，其他人皆為C組。

《BOYS II PLANET》崔立于（左）因長相獲得關注。（翻攝自YouTube）

崔立于因長相帥氣，最近不管是在台灣還是韓國，都掀起熱烈討論，目前隸屬於FNC娛樂的他，透露出生於2004年，練習時間已經有2年5個月，喜歡的偶像是怪奇比莉。他與Bighit傳說中的練習生、曾是Trainee A一員的李相沅皆名列前茅，李相沅也透露自己是BTS RM的粉絲。

《BOYS II PLANET》洪子皓據傳是布農族男孩，酒窩笑讓不少人支持。（翻攝自X）

至於Threads上掀起入股潮的洪子皓則是高師大附中出身，出生於2005年，隸屬於天空娛樂，練習時間僅4個月，希望能夠拿到第5名，也不諱言偶像是BLACKPINK，認為自己的秘密武器正是自己的笑容，「我是帶給大家溫暖和快樂的小太陽」、「火災警報！火災警報！舞臺要燃起來啦！」鄧麗君的姪子鄧佳駿則沒有所屬公司，出生自2002年，最喜歡的是BLACKPINK的Jennie。

VERIVERY的岡旻捲土重來，於《BOYS II PLANET》拚再次出道。（翻攝自X）

李相沅為《BOYS II PLANET》最受矚目的練習生。（翻攝自X）

此外，也有不少曾經以偶像身分出道，再次回鍋參加選秀的人，包括VERIVERY的隊長東憲、岡旻、啓賢，Drippin的李協、金東玧，WEi金俊抒等等，其中又以擁有高顏值的岡旻最為出眾，金俊抒則因為演過BL劇《秘密關係》有著不少死忠粉絲。

《BOYS II PLANET》崔立于是FNC練習生，李洪基、鄭容和等人的師弟。（翻攝自X）

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