豪氣包總統套房嗑藥！美女網紅吸毒畫面流出 狂掉粉急關帳號

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國美女網紅妍妍醬在抖音擁有超過70萬粉絲，近日卻被網友起底黑歷史，不僅在16歲時吸食笑氣被警方逮捕，犯後態度還很輕浮，後續有爆料稱，她會包下總統套房聚眾吸毒。消息一出，立刻點燃眾怒，許多粉絲看不下去退追，其帳號目前已轉為私密狀態。

網紅妍妍醬被踢爆長期吸食笑氣。（翻攝自微博）

妍妍醬近日被踢爆，國中輟學，14歲左右透過「大哥」安排偷渡至緬甸從事灰色產業，並誘騙其他未成年少女參與類似活動，回到中國後轉型為網紅，因為亮眼外貌迅速收穫大票粉絲喜愛，卻也傳出多項爭議，包括敲詐、包養、霸凌等等。

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近期有爆料進一步指出，妍妍醬長期吸食笑氣，疑似曾包下總統套房聚眾吸毒，還曝光她在2022年吸食笑氣被抓捕的影片，且被警方抓捕時態度輕佻，讓部分粉絲看不下去，認為這是最壞示範，紛紛退粉。據了解，目前她已將帳號設置為私密狀態，不開放外界觀看。

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