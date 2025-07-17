關公過生日！風水師點名4族群「最佳祭拜時辰、供品」一次看

明天是關公聖誕，商界梟雄郭台銘和演藝圈都愛拜的關公，該怎麼拜才不失禮？風水師高宏寓指點最佳「祭拜時辰」和「供品須知」。（高宏寓提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天（農曆6月24日）是關聖帝君聖誕，除了商界「郭董」虔誠信奉關二爺，其實演藝圈不少藝人也都是忠實信徒，視關公為義氣、忠誠和人氣的象徵，例如佩甄便曾公開表示自己每個月都會到行天宮參拜關公，昔一線小生劉尚謙更直接建廟拜起關公。

風水師高宏寓表示，關聖帝君是台灣民間重要信仰，各行各業皆會供奉，除了求平安外，關公不但是商人的財神，是讀書人的文昌神，更被軍警界視為武神，而在關公聖誕這天，高宏寓也特別點名「4類族群」不妨把握「良辰吉時」祭拜求好運！

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【最佳祭拜時間】今晚11點～明下午2點

子時「23：10～00：30」、卯時「05：10～06：50」、辰時「07：10～08：30」、巳時「09：10～10：30」、未時「13：10～14：20」

關公不但是商人的財神，是讀書人的文昌神，更被軍警界視為武神。圖為新竹市普天宮關公神像。（資料照，記者洪美秀攝）

【適合拜關公4族群】

➤求職者、考生

關公允文允武，尤其喜歡讀《左氏春秋》，再加上其忠義參天的形象，受到許多儒家學子的供奉。

➤商界、金融業

關公又被稱為「武財神」，生前非常善於理財，對於會計業務非常在行；另一說法是，關公成神後仍常常回到人世幫助需要幫助的人，若是在生意上一蹶不振的商人受到關公幫助，定能東山再起，因此有許多生意人將關公視為守護神。

➤生病求健康

關公有「三界伏魔大帝神威遠鎮天尊」稱號，早年醫學知識不足，每當生病就會認為是「鬼怪魔神」在作祟，正氣凜然的關公就會被推上前線斬妖除魔，因此百姓們透過祈求關公幫忙驅魔以達到治病的效果。

➤軍警法三界

關公是「正義的化身」，黑白兩道視關公為精神領袖。黑道兄弟祀奉關公，尊其義氣深重；警界們祀奉關公，其主持正義，尤其是警察若祈求關公庇佑順利破案，會寫上破案時間、破案者姓名、打金牌掛在關公頸上做為還願。

詐團GG！違法亂紀關公必懲

不過，並不是每個人都適合祭拜關公，倘若用不當手段賺錢、違法亂紀就不適合，包含黑道、色情行業、詐騙集團都不適合。

【關公 小百科】

關公又被稱作「文衡聖帝」，與文昌帝君、魁星爺、朱衣神君、呂仙祖師並列為五文昌，是讀書人的守護神；忠義勇武的形象又被尊為武神，也是軍警供奉的行業神，此外據傳關公善理財，因此也被叫做「武財神」，是生意人必拜的神明。

【準備供品，這麼拜就對了】

➤求智慧

1. 油（諧音「加油」）

2. 蔥（諧音「聰明」）

3. 菜頭（諧音「好采頭」）

4. 蒜（諧音「精算」）

5. 芹菜（諧音「勤勞」）

6. 包子、粽子（諧音「包中」）

7. 桂花（諧音「貴氣」）

➤求財運

1. 熟三牲

2. 鮮花

3. 茶三杯

4. 酒三杯

5. 糕餅

6. 四色金（大把壽金、壽金、刈金、福金、甲馬）

7. 水果：香蕉（代表「招」）、梨子（代表「利」）、橘子（代表「吉祥」）

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢

．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

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