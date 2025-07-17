晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

關公過生日！風水師點名4族群「最佳祭拜時辰、供品」一次看

明天是關公聖誕，商界梟雄郭台銘和演藝圈都愛拜的關公，該怎麼拜才不失禮？風水師高宏寓指點最佳「祭拜時辰」和「供品須知」。（高宏寓提供）明天是關公聖誕，商界梟雄郭台銘和演藝圈都愛拜的關公，該怎麼拜才不失禮？風水師高宏寓指點最佳「祭拜時辰」和「供品須知」。（高宏寓提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天（農曆6月24日）是關聖帝君聖誕，除了商界「郭董」虔誠信奉關二爺，其實演藝圈不少藝人也都是忠實信徒，視關公為義氣、忠誠和人氣的象徵，例如佩甄便曾公開表示自己每個月都會到行天宮參拜關公，昔一線小生劉尚謙更直接建廟拜起關公。

風水師高宏寓表示，關聖帝君是台灣民間重要信仰，各行各業皆會供奉，除了求平安外，關公不但是商人的財神，是讀書人的文昌神，更被軍警界視為武神，而在關公聖誕這天，高宏寓也特別點名「4類族群」不妨把握「良辰吉時」祭拜求好運！

【最佳祭拜時間】今晚11點～明下午2點

子時「23：10～00：30」、卯時「05：10～06：50」、辰時「07：10～08：30」、巳時「09：10～10：30」、未時「13：10～14：20」

關公不但是商人的財神，是讀書人的文昌神，更被軍警界視為武神。圖為新竹市普天宮關公神像。（資料照，記者洪美秀攝）關公不但是商人的財神，是讀書人的文昌神，更被軍警界視為武神。圖為新竹市普天宮關公神像。（資料照，記者洪美秀攝）

【適合拜關公4族群】

➤求職者、考生

關公允文允武，尤其喜歡讀《左氏春秋》，再加上其忠義參天的形象，受到許多儒家學子的供奉。

➤商界、金融業

關公又被稱為「武財神」，生前非常善於理財，對於會計業務非常在行；另一說法是，關公成神後仍常常回到人世幫助需要幫助的人，若是在生意上一蹶不振的商人受到關公幫助，定能東山再起，因此有許多生意人將關公視為守護神。

➤生病求健康

關公有「三界伏魔大帝神威遠鎮天尊」稱號，早年醫學知識不足，每當生病就會認為是「鬼怪魔神」在作祟，正氣凜然的關公就會被推上前線斬妖除魔，因此百姓們透過祈求關公幫忙驅魔以達到治病的效果。

➤軍警法三界

關公是「正義的化身」，黑白兩道視關公為精神領袖。黑道兄弟祀奉關公，尊其義氣深重；警界們祀奉關公，其主持正義，尤其是警察若祈求關公庇佑順利破案，會寫上破案時間、破案者姓名、打金牌掛在關公頸上做為還願。

詐團GG！違法亂紀關公必懲

不過，並不是每個人都適合祭拜關公，倘若用不當手段賺錢、違法亂紀就不適合，包含黑道、色情行業、詐騙集團都不適合。

【關公 小百科】

關公又被稱作「文衡聖帝」，與文昌帝君、魁星爺、朱衣神君、呂仙祖師並列為五文昌，是讀書人的守護神；忠義勇武的形象又被尊為武神，也是軍警供奉的行業神，此外據傳關公善理財，因此也被叫做「武財神」，是生意人必拜的神明。

【準備供品，這麼拜就對了】

➤求智慧

1. 油（諧音「加油」）
2. 蔥（諧音「聰明」）
3. 菜頭（諧音「好采頭」）
4. 蒜（諧音「精算」）
5. 芹菜（諧音「勤勞」）
6. 包子、粽子（諧音「包中」）
7. 桂花（諧音「貴氣」）

➤求財運

1. 熟三牲
2. 鮮花
3. 茶三杯
4. 酒三杯
5. 糕餅
6. 四色金（大把壽金、壽金、刈金、福金、甲馬）
7. 水果：香蕉（代表「招」）、梨子（代表「利」）、橘子（代表「吉祥」）

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢
．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．豊寓島嶼風水顧問工作室：看這裡
．高宏寓老師IG：看這裡
．高宏寓老師FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中