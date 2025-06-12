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娛樂 最新消息

台南宣導列車來後壁 譚艾珍：防詐就像防疫勿掉以輕心

台南防詐大使的藝人譚艾珍（前左三）今天（12日）在「米的故鄉」後壁區舉辦反詐騙演講，跟鄉親報告識詐。（白河分局提供）台南防詐大使的藝人譚艾珍（前左三）今天（12日）在「米的故鄉」後壁區舉辦反詐騙演講，跟鄉親報告識詐。（白河分局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕擔任台南防詐大使的藝人譚艾珍今天（12日）在「米的故鄉」後壁區舉辦反詐騙演講，分享自身遭詐經歷，並剖析詐騙集團手法，她強調破解之道就是預防詐騙由本身做起，要能識詐才能避免受騙。

後壁區長李至彬、南市消保官及後壁郵局也到場一同反詐宣導，隨著詐騙手法日益翻新，行政體系及銀行體系也加入反詐力量，提升社區整體防詐意識。

譚艾珍以自身受騙經歷，詳細講述她如何一步步陷入詐騙集團設下的陷阱，並深入剖析當前常見的「假投資」、「假網購」、「假交友」等詐騙手法。她指出，詐騙集團往往利用人性的弱點與資訊不對等，令人防不勝防。

譚艾珍強調：「防詐就像防疫，不能因為覺得離自己很遠就掉以輕心。詐騙無所不在，隨時可能發生在你我身邊。」她也推薦民眾到地政單位申請「地籍異動即時通」服務，提供不動產異動通知服務，系統主動通知所有權人及第三人，可掌控產權異動情形的便民服務，多一層保險。

白河分局長施宇峰呼籲，防詐騙的關鍵在於養成查證習慣，最重要的是「一聽、二掛、三查證」，聽到相關關鍵字或覺得可疑就馬上掛掉電話，再撥打165反詐騙專線或派出所電話進行查證，並關注警政署「打詐儀表板」提供防詐小撇步及實際案例分享。

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