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娛樂 最新消息

黃仁勳COMPUTEX大遶境挺AI盟友！ 賈永婕 ：為台灣感到驕傲

黃仁勳現身Computex力挺台灣AI產業，賈永婕身為101董座，特別PO出無人機照片祝願台灣正在世界舞台發出耀眼光芒。（記者方韋傑攝、翻攝自臉書）黃仁勳現身Computex力挺台灣AI產業，賈永婕身為101董座，特別PO出無人機照片祝願台灣正在世界舞台發出耀眼光芒。（記者方韋傑攝、翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳連續兩天現身南港展覽館「台北國際電腦展（Computex）」，一一參訪AI盟友的攤位，為台灣AI產業鏈注入一劑強心針。台北101董事長賈永婕除了在昨天只親臨這場科技盛會，更在個人社群平台（臉書）曬出多張以逾千台無人機群飛排圖、點亮台北101夜空的美麗照片，她在傍晚更PO文寫下祝賀詞，驕傲向世界宣告台灣是全球AI產業與先進晶片技術的核心重鎮。

賈永婕PO文如下：

當無人機點亮台北的夜空，那不只是一場燈光秀，更是一股激勵人心的力量。

台灣，是全球AI產業的重要推手，也是世界先進晶片技術的核心重鎮。

我們一次次用實力證明即使是小小的島嶼，也能在世界舞台發出耀眼光芒。

我們有理由為台灣感到驕傲，更有責任攜手向前。

賈永婕PO出台北101點燈與1000架無人機群飛展演的美照。（翻攝自臉書）賈永婕PO出台北101點燈與1000架無人機群飛展演的美照。（翻攝自臉書）

賈永婕PO出台北101點燈與1000架無人機群飛展演的美照。（翻攝自臉書）賈永婕PO出台北101點燈與1000架無人機群飛展演的美照。（翻攝自臉書）

賈永婕PO出台北101點燈與1000架無人機群飛展演的美照。（翻攝自臉書）賈永婕PO出台北101點燈與1000架無人機群飛展演的美照。（翻攝自臉書）

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