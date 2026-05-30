庹宗康全家搬到關島 豪躑2千萬「買80坪3層樓」大嘆：台灣太貴

庹宗康全家移居關島生活，花費約2000多萬元購入70至80坪、共3層樓住宅。（組合照經馬賽克處理，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕庹宗康與圈外人太太王菲雅結婚15年，育有2名兒子，近年將生活重心移往關島。近日睽違10年重返棚內錄影，庹宗康首度公開全家移居關島的原因，更透露砸下約2000多萬元台幣買下70至80坪共3層樓的住宅，卻也忍不住大嘆「台灣房子太貴了！」

庹宗康近日作客「小S」徐熙娣主持的節目《小姐不熙娣》分享移居關島的生活點滴，他透露當年大兒子準備就讀小學時，原本希望在台灣找到理想學校，但四處詢問後始終沒有名額。由於太太王菲雅本來就在關島生活，因此提議讓孩子到關島念書，而熱愛大海的庹宗康也十分認同，最終決定舉家搬遷，希望孩子能擁有親近自然、無憂無慮的童年。

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談到關島生活，庹宗康表示當地步調比台灣慢許多，自己每週有4天會到海邊放空，加上當地民眾不認識他，出門只需穿著短褲、拖鞋和T-shirt，不必背負藝人身分的壓力。此外，庹宗康也透露英文能力足以應付日常生活，只是因為關島人相當熱情，經常主動與陌生人聊天，讓他有時會刻意避開眼神接觸。

節目中，小S進一步詢問關島房價，庹宗康透露目前居住的社區擁有完善管理，設有公園及游泳池，住宅約70至80坪、共3層樓，總價約美金數十萬元，折合台幣約2000多萬元。庹宗康坦言，若以相同條件放在台灣，價格恐怕高出許多，因此忍不住感嘆「台灣房子太貴了！」

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