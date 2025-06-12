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娛樂 最新消息

朱孝天直播打臉F4合體！坦言：沒收到任何通知

〔記者胡御柔／台北報導〕亞洲傳奇男團F4憑《流星花園》紅遍全亞洲。近日有消息傳出，在五月天所屬「相信音樂」大力促成下，F4極有可能於7月12日五月天《回到那一天》大巨蛋最終場驚喜合體，甚至傳出四人將於明年正式開唱。對此，團員朱孝天也做出回應。

朱孝天目前將演藝重心放在中國。（資料照；翻攝小紅書）朱孝天目前將演藝重心放在中國。（資料照；翻攝小紅書）

目前演藝重心放在中國的朱孝天，近日在直播中談及此事，坦言至今未收到任何正式通知，「我確實很想合體，但就是沒辦法。」他無奈表示，自己並未與其他三位成員保持聯繫，「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕的，也不是最後一個答應的。其他三個人的狀態，我沒辦法多做說明。」

周渝民出席新戲首映時也被問到合體傳聞。（資料照；記者陳奕全攝）周渝民出席新戲首映時也被問到合體傳聞。（資料照；記者陳奕全攝）

而周渝民日前出席新戲《我們與惡的距離II》首映時也被問到合體傳聞。他回應：「每一年都有機會，也都有人來找我們。我希望可以啊，但不知道可能性有多大。」不過他也強調，若只是單純為了商業利益邀合體，他並不感興趣，「如果只是想賺錢就不用特別來找我，可能要有一些更完整的規劃，再來看看。」

面對是否真的有人「只是想賺錢」，仔仔則笑說：「你去問他啊，你問我幹嘛？」語氣中似乎帶有些無奈。

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