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娛樂 最新消息

懶理被爆砸30億買豪宅 周董傲登日本大報全版 昆凌忙找草莓月亮

周杰倫登上日本《讀賣新聞》全版廣告。（翻攝自IG）周杰倫登上日本《讀賣新聞》全版廣告。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫人氣旺，巡演、代言、做節目，為他賺進大筆財富，近日又被爆疑似砸下30億買下小巨蛋附近的新豪宅。對於傳言，周董未做太多回應，倒是今（11日）晚開心分享他登上日本大報《讀賣新聞》全版廣告的帥照。

看好周董名氣，國際知名品牌行李箱邀請他擔任全球代言人，近期除了在台北街頭看到他超大幅廣告看板，另外在泰國曼谷的大眾運輸上，也看到周董拉著行李廂登上車體廣告，現在連日本發行量數百萬份的《讀賣新聞》，也看到周董的全版廣告。

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周董開心曬出廣告，老婆昆凌則忙著找草莓月亮，今晚月亮雖然又大又亮，但昆凌拍下月亮照片說：「沒看到草莓月亮。」似乎覺得有點可惜。

昆凌也關注草莓月亮，可惜沒看到。（翻攝自IG）昆凌也關注草莓月亮，可惜沒看到。（翻攝自IG）

至於周董是否真的砸30億買房？他所屬杰威爾音樂回應本報：「這個消息太誇張了，不正確的。」撇開金額，周董究竟有沒有買新房子？杰威爾則強調：「這是藝人私人的事情，我們不回應。」

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