喝奶粉摻CD長大！「明道周杰倫」身兼「小JJ」 180萬人搶聽

周杰倫（右）和林俊傑的歌曲都深受學子喜愛。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「雙J」金曲歌王「周董」周杰倫和「JJ」林俊傑陸續完成大巨蛋挑戰，兩人的演唱會都讓粉絲回味不已，近日在社群有位高中應屆畢業生演唱這兩位歌王的歌曲，驚艷網友，被拱「畢業就出道」。

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台中明道高中應屆畢業生陳姓同學在校內被封「明道周杰倫」，他在校園演唱周董歌曲《不能說的秘密》讓同學陶醉，但最近更讓網友讚嘆的則是他模仿JJ唱《可惜沒如果》，好聽到被網友轉發，吸引180萬人瀏覽觀看，還笑問他是不是從小喝奶粉都是媽媽絞碎CD摻入其中讓他喝的，讚譽他唱得太好聽了。

JJ被譽為「行走的CD」，現在校園裡的「小JJ」則被開玩笑是「喝CD」長大，厲害的是，「小JJ」也同時是「小周杰倫」，在社群快速傳播的年代，擁有真實力，很快就會被看見、被聽見，而「雙J」歌王的好歌，則是不同年齡學子共同的最愛。

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