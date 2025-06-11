晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

哈哈台訪問「上班時間的萬華區閒人」 身分曝光竟是大咖男星

張震嶽與「哈哈台」跨界合作。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）張震嶽與「哈哈台」跨界合作。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕繼〈浪人的…〉與〈媽媽的眼睛〉之後，張震嶽推出第三波單曲〈跟著感覺走〉，MV拍攝更特別找來人氣網路平台「哈哈台」合作，張震嶽化身為「上班時間的萬華區閒人」，畫面逗趣。

這首作品以爽朗奔放的搖滾節奏帶來熟悉的「嶽式能量」，讓歌迷驚呼：「搖滾嶽回來了！」張震嶽形容這首歌的關鍵詞是「速度感」，節奏明快的電吉他與鼓點推動情緒向前，銅管聲線穿梭其中，撐起突破謊言的力量，而口哨聲則帶出對「大道理」的不屑與對單純自由的嚮往。

張震嶽推出熱血新曲〈跟著感覺走〉。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）張震嶽推出熱血新曲〈跟著感覺走〉。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）

張震嶽表示，〈跟著感覺走〉是希望年輕人在焦慮與選擇之中，仍能找到一點相信自己的勇氣，「開心地往前走，走出自己的路，不要活成別人期待的樣子」是這首歌最核心的訊息，在畢業季、求職潮、轉職潮的氛圍之中，成為化繁為簡的解藥。

張震嶽推出熱血新曲〈跟著感覺走〉。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）張震嶽推出熱血新曲〈跟著感覺走〉。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）

這次MV拍攝邀來「哈哈台」合作，原本導演設計腳本時，只是模擬出一個「嘻嘻台」的街訪橋段，沒想到實際聯絡哈哈台後，對方爽快答應加入拍攝，促成這場跨界火花。MV中，張震嶽搖身一變「上班時間的萬華區閒人」，傳遞對年輕世代的鼓勵與陪伴，鼓勵大家「不用活成誰的期待，跟著自己的感覺走。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中