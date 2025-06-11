哈哈台訪問「上班時間的萬華區閒人」 身分曝光竟是大咖男星

張震嶽與「哈哈台」跨界合作。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕繼〈浪人的…〉與〈媽媽的眼睛〉之後，張震嶽推出第三波單曲〈跟著感覺走〉，MV拍攝更特別找來人氣網路平台「哈哈台」合作，張震嶽化身為「上班時間的萬華區閒人」，畫面逗趣。

這首作品以爽朗奔放的搖滾節奏帶來熟悉的「嶽式能量」，讓歌迷驚呼：「搖滾嶽回來了！」張震嶽形容這首歌的關鍵詞是「速度感」，節奏明快的電吉他與鼓點推動情緒向前，銅管聲線穿梭其中，撐起突破謊言的力量，而口哨聲則帶出對「大道理」的不屑與對單純自由的嚮往。

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張震嶽推出熱血新曲〈跟著感覺走〉。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）

張震嶽表示，〈跟著感覺走〉是希望年輕人在焦慮與選擇之中，仍能找到一點相信自己的勇氣，「開心地往前走，走出自己的路，不要活成別人期待的樣子」是這首歌最核心的訊息，在畢業季、求職潮、轉職潮的氛圍之中，成為化繁為簡的解藥。

張震嶽推出熱血新曲〈跟著感覺走〉。（本色音樂提供）（記者張釔泠攝）

這次MV拍攝邀來「哈哈台」合作，原本導演設計腳本時，只是模擬出一個「嘻嘻台」的街訪橋段，沒想到實際聯絡哈哈台後，對方爽快答應加入拍攝，促成這場跨界火花。MV中，張震嶽搖身一變「上班時間的萬華區閒人」，傳遞對年輕世代的鼓勵與陪伴，鼓勵大家「不用活成誰的期待，跟著自己的感覺走。」

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