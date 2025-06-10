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太慘了！《折腰》劉宇寧 演過角色死亡率竟達70％

劉宇寧在《一念關山》飾演的寧遠舟和女主角與六道堂成員一起團滅。（翻攝自網路）劉宇寧在《一念關山》飾演的寧遠舟和女主角與六道堂成員一起團滅。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以摩登兄弟出道的劉宇寧近期以《折腰》、《珠簾玉幕》快速升珈，其實早在2021年《長歌行》他就憑飾演忠心護衛「皓都」嶄露頭角，與趙露思詮釋的「皓嫣CP」意外圈粉無數，2024年他在《一念關山》和劉詩詩搭檔收穫好口碑，帥氣的將軍扮相吸粉無數，一直到了2025年《折腰》和宋祖兒的先婚後愛，甜寵的CP，讓粉絲愛到不行，成功從歌手轉型為備受矚目的實力演員。

劉宇寧在《安樂傳》飾演的洛銘西最終以犧牲自己的生命來守護別人的幸福。（翻攝自網路）劉宇寧在《安樂傳》飾演的洛銘西最終以犧牲自己的生命來守護別人的幸福。（翻攝自網路）

考古劉宇寧戲劇角色不過十餘部，但他曾在直播時，被問到客串《樂遊原》的慕仙鶴角色什麼時死？讓他崩潰大喊「我就非得死嗎？」接著自嘲的確自己之前演繹過的角色，死亡率高達70%，細數他從2022年《說英雄誰是英雄》白愁飛黑化被殺，接著2023年的《一念關山》寧遠舟和女主角與六道堂成員一起團滅；《安樂傳》洛銘西最終以犧牲自己的生命來守護帝梓元和韓燁的幸福，2024年的《珠簾玉幕》燕子京最後中毒亡；《紫川光明三傑》帝林被紫川秀擊敗受重傷，最後因傷勢過重而去世；《天行健》卓不凡歸隱山林不成，和師妹一起重傷亡，角色死亡率真的是超高啊！

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劉宇寧在《珠簾玉幕》飾演的燕子京最後中毒死亡。（翻攝自網路）劉宇寧在《珠簾玉幕》飾演的燕子京最後中毒死亡。（翻攝自網路）

劉宇寧表示，曾有演員安慰他，角色掛了其實不是壞事，觀眾會心疼角色而記住演員，但他哀號自己演了十幾部戲，死亡率達到70%，讓他很崩潰，而且觀眾也沒有心疼他。不過這個定律放在《折腰》裡好像又有點道理，因為戲裡王成思演的盾哥魏梁死了，和小桃沒有結局，這對催淚CP，讓粉絲大抱不平，引起極大話題。

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劉宇寧在《天行健》飾演的卓不凡歸隱山林不成，重傷亡。（翻攝自網路）劉宇寧在《天行健》飾演的卓不凡歸隱山林不成，重傷亡。（翻攝自網路）

後來他接戲，基本上收到劇本，會先問製片方，戲裡的角色死了沒，如果死了，他就會再考慮一下，因為如果角色掛了，劇組會給紅包放鞋底，讓他覺得對自己的人生而言有點不吉利。

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