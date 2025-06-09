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《藏海傳》抖音陸劇播放22天飆125億 2025上半年冠軍破200億 《折腰》沒前十

肖戰因《藏海傳》再翻紅。（Disney+提供）肖戰因《藏海傳》再翻紅。（Disney+提供）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025上半年不少陸劇在抖音都衝出高熱度，像是肖戰《藏海傳》、白敬亭《難哄》、白鹿《白月梵星》在抖音的播放量都突破百億大關，劉宇寧《折腰》、陳都靈《雁回時》、任嘉倫《無憂渡》等強檔古裝劇抖音熱度也都很高。劉宇寧《折腰》63億沒前十，肖戰《藏海傳》125億第四，冠軍唯一破200億！以下2025上半年陸劇抖音播放量排行榜TOP5！

由梅婷、陸毅、鄔君梅領銜主演的年代情感劇《六姊妹》表現不俗。（翻攝自網路）由梅婷、陸毅、鄔君梅領銜主演的年代情感劇《六姊妹》表現不俗。（翻攝自網路）

TOP5《六姊妹》116.6億／2025年2月3日上線

《六姊妹》由梅婷、陸毅、鄔君梅領銜主演的年代情感劇，以家庭為題材。劇情講述何常勝攜家帶口移居安徽淮南，接著他連得六個女兒，卻在一場車禍中告別人世。何家女人們撐起了家族重擔，六姊妹也團結一心，克服了婚戀、工作、生活等命運起伏。

《六姊妹》在抖音、串流平台和電視台的成績都不錯，抖音播放量衝破百億大關，在騰訊的網播量也衝破13億。

肖戰主演的《藏海傳》上線不到一個月，抖音播放量破百億。（翻攝自網路）肖戰主演的《藏海傳》上線不到一個月，抖音播放量破百億。（翻攝自網路）

TOP4《藏海傳》125.4億／2025年5月18日上線

《藏海傳》由肖戰與張婧儀主演，是一部大男主古裝權謀劇，劇情以藏海的復仇展開。《藏海傳》節奏快，劇情一環扣一環，主演的演技都很到位。

肖戰是中國頂流男星一向在抖音、微博等平台都擁有高熱度，《藏海傳》開播不到一個月，在抖音就衝出百億的播放量，肖戰的魅力驚人啊！

《藏海傳》不但熱度高，評價也高，結局後豆瓣開出7.1高分，是近年少數熱度、口碑都很正向的古裝大男主劇。《藏海傳》結局後也被許多粉絲敲碗開拍第二部！

相關新聞 （有雷）肖戰《藏海傳》三大仇人原來也是復仇者聯盟 曹公公最慘

楊紫（左）和李現二搭的陸劇《國色芳華》口碑好。（翻攝自LINE TV）楊紫（左）和李現二搭的陸劇《國色芳華》口碑好。（翻攝自LINE TV）

TOP3《國色芳華》163.7億／2025年1月9日上線

由楊紫、李現主演的《國色芳華》是大女主經商劇，質感很好，劇組完美還原唐朝風景，劇本也很紮實，開播後高口碑古裝劇，評分高達7.8。

這是楊紫和李現繼《親愛的，熱愛的》後的二次搭檔，「童顏夫婦」再度創造高話題！

《國色芳華》許多片段在抖音都有高話題，像是何惟芳被前夫家欺負、勝意被渣夫誘騙復婚、心機縣主想害何惟芳反而導致自己終身不孕，狗血的劇情吸引不少抖音觀眾。

而《國色芳華》有上下兩部，第一季播完後還有第二季《錦繡芳華》也已排定即將上檔。

白鹿與敖瑞鵬主演的仙俠劇《白月梵星》口碑雖然普普，但是流量衝第二。（翻攝自iQIYI）白鹿與敖瑞鵬主演的仙俠劇《白月梵星》口碑雖然普普，但是流量衝第二。（翻攝自iQIYI）

TOP2《白月梵星》186億／2025年1月7日上線

《白月梵星》由流量女星白鹿與敖瑞鵬主演，是部仙俠劇，劇情講述將軍府嫡女白爍為報恩而立志修仙，尋仙途中意外搭救妖族大神梵樾，二人不打不相識，從相互利用到互生愛意。

《白月梵星》口碑普普，整體追下來會感覺是仙俠劇的老套路，劇情被說有《蒼蘭訣》、《香蜜》和《長月燼明》的影子。

白鹿和敖瑞鵬CP雖然爆出曖昧傳聞，但火花也一般般，反倒是代露娃和常華森的副CP在抖音意外走熱，妖女拉著正派仙族一起墮落，帶感的設定正中抖音觀眾的喜好。

白敬亭（右）、章若楠主演的純愛陸劇《難哄》爆紅。（翻攝自微博）白敬亭（右）、章若楠主演的純愛陸劇《難哄》爆紅。（翻攝自微博）

TOP1《難哄》233.7億／2025年2月18日上線

白敬亭、章若楠主演的《難哄》是2025上半年的高話題陸劇，講述溫以凡與她曾拒絕的高中同學桑延久別重逢、意外合租的故事。

《難哄》根據竹已的小說改編，和趙露思《偷偷藏不住》是姊妹作，開播前就很受矚目，開播後更是天天都有新話題。即使同期還有《濾鏡》、《愛你》等甜寵劇對打，但沒有一部能打敗《難哄》。

《難哄》上線後，在優酷、Netflix、微博、抖音等各大平台的熱度都很驚人，霸佔多個榜單冠軍。桑延、溫以凡CP線治癒高糖，白敬亭在劇中帥出新高度。

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