（專題）劉宇寧哀號：「我就非得死嗎？」 盤點寧哥角色死亡筆記本

劉宇寧在《珠簾玉幕》二搭趙露思。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年劉宇寧因《折腰》爆紅，出生於遼寧丹東的他，一開始只是個熱愛唱歌的普通男孩，他的人生起點與娛樂圈可說毫無交集。職高畢業後，他先後當過廚師、餐廳服務員，後來才進入酒吧擔任駐唱歌手，2014年組建摩登兄弟樂隊，他的聲音質樸有力且情感真摯，後來因為歌聲意外闖入表演賽道，為自己鋪出一條逆襲成名的道路，堪稱現代版的「素人奇蹟」。

劉宇寧曾在直播中被酸客串角色何時死?讓他崩潰不已，大呼：「我就非得死嗎？」也意外道出自己演出十餘部戲的角色死亡率真的很高，足足有70%，以下為劉宇寧演過的「角色死亡筆記本」。

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《熱血少年》是劉宇寧首次擔綱男主角的電視劇作品。（翻攝自網路）

2020年《熱血少年》腹黑衛乘風死在兄弟手中

黃子韜、張雪迎、劉宇寧、曹曦月主演的《熱血少年》，講述在風波詭譎的上海灘租界，少年「吳乾」與「賀紅衣」等人熱血集結，為了民族大義，捨棄個人小義，衝破重重阻礙並伸張正義，在亂世中譜寫了一段勵志傳奇的熱血青春故事。劉宇寧首次擔綱男主角的電視劇作品，這部劇是他從歌手轉型演員的重要里程碑！

劇中劉宇寧飾演的衛乘風這個角色，有很強的悲劇色彩，前後性格變化很大，結尾時他已經變得心狠又腹黑，最後死在吳乾手中。

劉宇寧在《說英雄誰是英雄》飾演白愁飛，桀驁難馴且殺伐決斷。（翻攝自網路）

2022年《說英雄誰是英雄》白愁飛黑化被殺

劇集講述曾舜晞飾演的少年王小石懷抱行俠仗義之心，下山初入江湖，意外捲入京城風雲，與劉宇寧飾演的白愁飛志同道合，與蘇夢枕等人建立了一生的友誼，並在風雲際會的京城江湖中，體會到兄弟義氣、紅塵纏綿，並在這一過程中由懵懂少年逐漸成長為獨當一面的「英雄」故事。

劉宇寧飾演白愁飛，桀驁難馴且殺伐決斷，後期黑化，成功詮釋出角色的糾結與悲劇感，也是劇中的終極BOSS，最後不敵王小石，從金風細雨樓樓上跳下來摔個半死，請求雷媚給補了一刀下線。

劉宇寧在《安樂傳》角色重情重義又溫文儒雅，展現內斂的表演風格。（翻攝自網路）

2023年《安樂傳》 重情洛銘西以死守護別人幸福

劉宇寧與迪麗熱巴再次合作，攜手龔俊主演的《安樂傳》，講述一身正氣且心繫蒼生的「任安樂」在調查家族真相的過程中，被大靖太子「韓燁」所賞識，兩人為家為國為民並彼此守護的古裝愛情故事。劉宇寧飾演洛銘西，入朝為官，為帝梓元的復仇行動進行謀劃，角色重情重義又溫文儒雅，展現他更為內斂的表演風格！

但最終他以犧牲自己的生命來守護帝梓元和韓燁的幸福，結局一樣離開人世。

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劉宇寧在《一念關山》飾演寧遠舟，做事有勇有謀，行事殺伐果斷。（翻攝自網路）

2024《一念關山》寧遠舟率隊開戰團滅挨轟

《一念關山》講述劉詩詩飾演的安國朱衣衛前左使任如意，因被誣陷謀害皇后，遭組織追殺，為求自保，她逃入宿敵梧國，意外闖入前六道堂副堂主、現已退隱的寧遠舟（劉宇寧飾）府中，兩人從梧都前往安都，踏上救主還國之路，並齊聚於十三、元祿、錢昭、孫朗等六道堂小分隊，護送女扮男裝的公主楊盈出使，換得天下太平的傳奇冒險故事。

劉宇寧飾演寧遠舟，做事有勇有謀，行事殺伐果斷，是他戲路拓展的代表作之一，不過寧遠舟的結局，卻是與任如意、六道堂成員「團滅」戰死沙場，被粉絲怒轟爛尾。

劉宇寧在《天行健》飾演江湖第一劍客卓不凡，角色智慧與膽識兼具。（翻攝自網路）

2024《天行健》劍客卓不凡 歸隱不成重傷亡

秦俊傑、劉宇寧、黃夢瑩主演的《天行健》，講述晚清末年，「伊爾根覺羅·穆青」、「卓不凡」、「王家洛」和「愛新覺羅·烏蘭珊」等身份各異的一行人，因機緣捲入一場離奇的尋寶之旅，逐步堅定救國理想的傳奇故事。

劉宇寧飾演卓不凡，江湖第一劍客，結合歷史與懸疑元素，劇情緊湊，角色智慧與膽識兼具，是他演技深度的又一突破，不過卓不凡最後的結局想要歸隱山林不成，和師妹一起重傷而亡。

劉宇寧在《紫川-光明三傑》飾演重義大哥帝林。（翻攝自網路）

2024《紫川-光明三傑》 重義大哥帝林 受傷殞命

楊旭文、劉宇寧、張銘恩、李墨之主演的《紫川-光明三傑》，改編自老豬同名小說，講述在西川大陸上，各方家族勢力戰亂不斷，「紫川秀」為守護內憂外患的紫川家族，聯手結義兄弟「帝林」和「斯特林」撥亂反正，抵禦外敵，三兄弟成長為心懷天下的古裝武俠故事。

劉宇寧飾演帝林，三兄弟中的大哥，化身有情有義的戰鬥型男主，動作場面精彩，不過最後帝林被紫川秀擊敗受重傷，因傷勢過重而去世。

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2024《珠簾玉幕》劉宇寧二搭趙露思 BE結局

《長歌行》皓嫣CP終於二搭，劉宇寧再度與人氣女星趙露思合作《珠簾玉幕》，該劇雖為女性成長題材古裝劇，兩人化身為唐朝時代的商場高手，劉宇寧與趙露思互動從殘忍到相知相愛相惜。該劇也是趙露思轉型「大女主」之作，首播後更一舉奪下熱度冠軍。

劉宇寧在劇中飾演一心替家族滅門慘案復仇的商人燕子京，和趙露思飾演的珠奴端午擦出愛火。燕子京最終為冤死的家人報得大仇，一生夙願已了，無奈他與趙露思飾演的端午無緣相守，身中劇毒的他，與端午在還能相愛時，好好留下回憶，把握所剩不多的時光。

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