晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）劉宇寧哀號：「我就非得死嗎？」 盤點寧哥角色死亡筆記本

劉宇寧在《珠簾玉幕》二搭趙露思。（翻攝自網路）劉宇寧在《珠簾玉幕》二搭趙露思。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年劉宇寧因《折腰》爆紅，出生於遼寧丹東的他，一開始只是個熱愛唱歌的普通男孩，他的人生起點與娛樂圈可說毫無交集。職高畢業後，他先後當過廚師、餐廳服務員，後來才進入酒吧擔任駐唱歌手，2014年組建摩登兄弟樂隊，他的聲音質樸有力且情感真摯，後來因為歌聲意外闖入表演賽道，為自己鋪出一條逆襲成名的道路，堪稱現代版的「素人奇蹟」。

劉宇寧曾在直播中被酸客串角色何時死?讓他崩潰不已，大呼：「我就非得死嗎？」也意外道出自己演出十餘部戲的角色死亡率真的很高，足足有70%，以下為劉宇寧演過的「角色死亡筆記本」。

《熱血少年》是劉宇寧首次擔綱男主角的電視劇作品。（翻攝自網路）《熱血少年》是劉宇寧首次擔綱男主角的電視劇作品。（翻攝自網路）

2020年《熱血少年》腹黑衛乘風死在兄弟手中

黃子韜、張雪迎、劉宇寧、曹曦月主演的《熱血少年》，講述在風波詭譎的上海灘租界，少年「吳乾」與「賀紅衣」等人熱血集結，為了民族大義，捨棄個人小義，衝破重重阻礙並伸張正義，在亂世中譜寫了一段勵志傳奇的熱血青春故事。劉宇寧首次擔綱男主角的電視劇作品，這部劇是他從歌手轉型演員的重要里程碑！

劇中劉宇寧飾演的衛乘風這個角色，有很強的悲劇色彩，前後性格變化很大，結尾時他已經變得心狠又腹黑，最後死在吳乾手中。

劉宇寧在《說英雄誰是英雄》飾演白愁飛，桀驁難馴且殺伐決斷。（翻攝自網路）劉宇寧在《說英雄誰是英雄》飾演白愁飛，桀驁難馴且殺伐決斷。（翻攝自網路）

2022年《說英雄誰是英雄》白愁飛黑化被殺

劇集講述曾舜晞飾演的少年王小石懷抱行俠仗義之心，下山初入江湖，意外捲入京城風雲，與劉宇寧飾演的白愁飛志同道合，與蘇夢枕等人建立了一生的友誼，並在風雲際會的京城江湖中，體會到兄弟義氣、紅塵纏綿，並在這一過程中由懵懂少年逐漸成長為獨當一面的「英雄」故事。

劉宇寧飾演白愁飛，桀驁難馴且殺伐決斷，後期黑化，成功詮釋出角色的糾結與悲劇感，也是劇中的終極BOSS，最後不敵王小石，從金風細雨樓樓上跳下來摔個半死，請求雷媚給補了一刀下線。

劉宇寧在《安樂傳》角色重情重義又溫文儒雅，展現內斂的表演風格。（翻攝自網路）劉宇寧在《安樂傳》角色重情重義又溫文儒雅，展現內斂的表演風格。（翻攝自網路）

2023年《安樂傳》 重情洛銘西以死守護別人幸福

劉宇寧與迪麗熱巴再次合作，攜手龔俊主演的《安樂傳》，講述一身正氣且心繫蒼生的「任安樂」在調查家族真相的過程中，被大靖太子「韓燁」所賞識，兩人為家為國為民並彼此守護的古裝愛情故事。劉宇寧飾演洛銘西，入朝為官，為帝梓元的復仇行動進行謀劃，角色重情重義又溫文儒雅，展現他更為內斂的表演風格！

但最終他以犧牲自己的生命來守護帝梓元和韓燁的幸福，結局一樣離開人世。

相關新聞:一吻天堂 一吻地獄 劉宇寧《折腰》吻戲被讚太慾了 25歲的「她」卻被罵翻

劉宇寧在《一念關山》飾演寧遠舟，做事有勇有謀，行事殺伐果斷。（翻攝自網路）劉宇寧在《一念關山》飾演寧遠舟，做事有勇有謀，行事殺伐果斷。（翻攝自網路）

2024《一念關山》寧遠舟率隊開戰團滅挨轟

《一念關山》講述劉詩詩飾演的安國朱衣衛前左使任如意，因被誣陷謀害皇后，遭組織追殺，為求自保，她逃入宿敵梧國，意外闖入前六道堂副堂主、現已退隱的寧遠舟（劉宇寧飾）府中，兩人從梧都前往安都，踏上救主還國之路，並齊聚於十三、元祿、錢昭、孫朗等六道堂小分隊，護送女扮男裝的公主楊盈出使，換得天下太平的傳奇冒險故事。

劉宇寧飾演寧遠舟，做事有勇有謀，行事殺伐果斷，是他戲路拓展的代表作之一，不過寧遠舟的結局，卻是與任如意、六道堂成員「團滅」戰死沙場，被粉絲怒轟爛尾。

劉宇寧在《天行健》飾演江湖第一劍客卓不凡，角色智慧與膽識兼具。（翻攝自網路）劉宇寧在《天行健》飾演江湖第一劍客卓不凡，角色智慧與膽識兼具。（翻攝自網路）

2024《天行健》劍客卓不凡 歸隱不成重傷亡

秦俊傑、劉宇寧、黃夢瑩主演的《天行健》，講述晚清末年，「伊爾根覺羅·穆青」、「卓不凡」、「王家洛」和「愛新覺羅·烏蘭珊」等身份各異的一行人，因機緣捲入一場離奇的尋寶之旅，逐步堅定救國理想的傳奇故事。

劉宇寧飾演卓不凡，江湖第一劍客，結合歷史與懸疑元素，劇情緊湊，角色智慧與膽識兼具，是他演技深度的又一突破，不過卓不凡最後的結局想要歸隱山林不成，和師妹一起重傷而亡。

劉宇寧在《紫川-光明三傑》飾演重義大哥帝林。（翻攝自網路）劉宇寧在《紫川-光明三傑》飾演重義大哥帝林。（翻攝自網路）

2024《紫川-光明三傑》 重義大哥帝林 受傷殞命

楊旭文、劉宇寧、張銘恩、李墨之主演的《紫川-光明三傑》，改編自老豬同名小說，講述在西川大陸上，各方家族勢力戰亂不斷，「紫川秀」為守護內憂外患的紫川家族，聯手結義兄弟「帝林」和「斯特林」撥亂反正，抵禦外敵，三兄弟成長為心懷天下的古裝武俠故事。

劉宇寧飾演帝林，三兄弟中的大哥，化身有情有義的戰鬥型男主，動作場面精彩，不過最後帝林被紫川秀擊敗受重傷，因傷勢過重而去世。

相關新聞:太慘了！《折腰》劉宇寧 演過角色死亡率竟達70％

2024《珠簾玉幕》劉宇寧二搭趙露思 BE結局

《長歌行》皓嫣CP終於二搭，劉宇寧再度與人氣女星趙露思合作《珠簾玉幕》，該劇雖為女性成長題材古裝劇，兩人化身為唐朝時代的商場高手，劉宇寧與趙露思互動從殘忍到相知相愛相惜。該劇也是趙露思轉型「大女主」之作，首播後更一舉奪下熱度冠軍。

劉宇寧在劇中飾演一心替家族滅門慘案復仇的商人燕子京，和趙露思飾演的珠奴端午擦出愛火。燕子京最終為冤死的家人報得大仇，一生夙願已了，無奈他與趙露思飾演的端午無緣相守，身中劇毒的他，與端午在還能相愛時，好好留下回憶，把握所剩不多的時光。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中