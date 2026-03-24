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娛樂 最新消息

等了5年！《慶餘年2》張若昀暴瘦回歸 李沁認證「變超多」

〔記者傅茗渝／台北報導〕兩岸三地討論度爆表的古裝神劇《慶餘年》強勢回歸，中視八點檔近期熱播第一季引發懷舊潮，明（25）晚將緊接上檔全台首播的《慶餘年》第二季。男主角張若昀與「雞腿姑娘」李沁相隔5年再度合體，不僅戲內「范婉CP」大婚造型美出新高度，戲外張若昀的驚人變化也成為劇組熱議焦點。

中視《慶餘年》第二季由張若昀主演。（中視提供）中視《慶餘年》第二季由張若昀主演。（中視提供）

從2016年接觸劇本至今，張若昀將大半青春獻給了「范閒」。面對粉絲瘋狂敲碗第三季，張若昀受訪時感性表示，范閒的一部份一直留在自己心裡，更想對角色說：「謝謝陪我那麼久，你是我這輩子最重要的朋友。」

相隔5年再接演第二季，張若昀堅持「不刻意修改角色」，認為過度調整是對創作的不尊重。他直言第二季拍得非常「爽」，無論老將新秀都在碰撞火花，「大家都很踏實，是在好的基礎下往下挖，過程很美妙。」

再度飾演林婉兒的李沁則爆料，開鏡後發現變化最大的人就是張若昀：「我覺得張先生變化挺大的，他瘦了好多。」她坦言時隔5年重新找感覺，第一場戲還曾主動要求導演「再給我一次機會」。

中視《慶餘年》第二季李沁大婚。（中視提供）中視《慶餘年》第二季李沁大婚。（中視提供）

談到劇迷最期待的感情戲，李沁認為第二季林婉兒婚後的色彩變化更為熱烈，尤其最愛大婚時的紅色妝造。她更以第一季經典台詞「找到一個託付孤獨的人」來形容范婉CP，認為兩人在動盪時局中，正是彼此最理想的靈魂伴侶。

《慶餘年》第二季集結張若昀、陳道明、李沁等原班實力派演員，在好的劇本基礎下延伸故事脈絡。張若昀也特別感謝觀眾不離不棄的等待，認為是戲迷成就了范閒。想要重溫「范大人」的智鬥魅力與絕美大婚，敬請鎖定明（25）日起，週一至週五晚間8點中視八點檔《慶餘年》第二季。

中視《慶餘年》第二季張若昀和李沁組范婉CP。（中視提供）中視《慶餘年》第二季張若昀和李沁組范婉CP。（中視提供）

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